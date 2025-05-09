Какие льготы имеют доноры крови

Донором крови или плазмы крови может стать каждый дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 лет, имеет вес не менее 50 кг и прошел соответствующее медицинское обследование, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Финансовая помощь:

Украинцам выплачивают денежную помощь по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка за донацию:

сданным одновременно двум разовым дозам крови;

сданным одновременно четырем разовым дозам плазмы;

сданным одновременно двум разовым дозам тромбоцитов методом афереза.

Также финансовую поддержку могут получить студенты университетов и курсанты военных учебных заведений: 25% от стипендии и 25% от назначенного денежного обеспечения соответственно.

Трудовые льготы:

Официально трудоустроенные украинцы имеют право на:

Отгул в день донации с сохранением среднего дохода;

Отдых после каждого дня сдачи крови с сохранением средней зарплаты;

Увеличение ежегодного отпуска на один день, если донация приходится на период отдыха.

Льготы для почетных доноров

Человек, который безвозмездно сдал 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы крови, получает статус Почетного донора Украины.

Такие люди имеют право на надбавку к пенсии в размере 10% утвержденного прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц. В 2025 году сумма прожиточного минимума составляет 3 028 гривен. Согласно, надбавка к пенсии почетным донорам с 1 января составляет 302,8 гривен.

Для назначения надбавки впервые нужно обратиться в любой сервисный центр ПФУ с соответствующим заявлением. С собой иметь паспорт, идентификационный номер и удостоверение донора.