Які пільги мають донори крові

Донором крові або плазми крові може стати кожен дієздатний громадянин України віком від 18 років, має вагу не менше 50 кг та пройшов відповідне медичне обстеження, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Фінансова допомога:

Українцям виплачують грошову допомогу з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середнього заробітку за донацію:

зданим одночасно двом разовим дозам крові;

зданим одночасно чотирьом разовим дозам плазми;

зданим одночасно двом разовим дозам тромбоцитів методом аферезу.

Також фінансову підтримку можуть отримати студенти університетів і курсанти військових закладів освіти: 25% від стипендії та 25% від призначеного грошового забезпечення відповідно.

Трудові пільги:

Офіційно працевлаштовані українці мають право на:

Відгул у день донації зі збереженням середнього доходу;

Відпочинок після кожного дня здачі крові зі збереженням середньої зарплати;

Збільшення щорічної відпустки на один день, якщо донація припадає на період відпочинку.

Пільги для почесних донорів

Людина, яка безоплатно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимально допустимих доз плазми крові, отримує статус Почесного донора України.

Такі люди мають право на надбавку до пенсії у розмірі 10% затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. У 2025 році сума прожиткового мінімуму становить 3 028 гривень. Відповідно, надбавка до пенсії почесним донорам з 1 січня становить 302,8 гривень.

Для призначення надбавки вперше потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ з відповідною заявою. З собою мати паспорт, ідентифікаційний номер та посвідчення донора.