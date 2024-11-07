Скільки отримують донори крові

Донори крові можуть отримати 100% лікарняного, якщо обсяги пожертвуваного ресурсу були великими, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку із захворюванням виплачується в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) донорам, які протягом року безоплатно здійснили донацію крові сумарною кількістю, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, або плазми крові сумарною кількістю, що дорівнює чотирьом разовим максимально допустимим дозам,

– написали у ПФУ.

Щоб отримати гроші треба надати страхувальнику наступні документи: