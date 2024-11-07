Хто може претендувати на пенсію за вислугу років

Для цього чоловіки мають досягти віку 50-55 років, а жінки – 45-50 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсію за вислугою років можуть отримати такі спеціалісти:

диспетчери та інженерно-технічний персонал цивільної авіації, що відповідає за управління повітряним рухом;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

працівники, зайняті у польових геологорозвідувальних роботах;

працівники на лісозаготівлях і лісосплаві;

механізатори (докери-механізатори) у портах;

члени екіпажів морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Який стаж треба мати для пенсії за вислугу років

Існують спеціальності, де для виходу на пенсію за вислугою років потрібно мати певний стаж:

Для артистів : необхідний стаж творчої діяльності становить від 20 до 35 років.

: необхідний стаж творчої діяльності становить від 20 до 35 років. Авіаційні працівники та льотно-випробувальний склад : для чоловіків – від 25 років станом на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців станом на 11.10.2017 і пізніше; для жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.10.2017 і пізніше.

: для чоловіків – від 25 років станом на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців станом на 11.10.2017 і пізніше; для жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.10.2017 і пізніше. Працівники освіти, медицини та соціального захисту : стаж від 25 років станом на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017.

: стаж від 25 років станом на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017. Спортсмени: стаж щонайменше 25 років, зокрема перебування у складі збірних команд України мінімум 6 років.

Зауважте! Військові виходять на пенсію за вислугою років після завершення служби. Їм пенсія призначається незалежно від віку, якщо на момент звільнення вони мають не менше 25 років календарного стажу.