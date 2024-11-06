Хто зможе отримати кошти
До програми тепер можуть долучитися нові категорії громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.
Читайте також Кому нарахують додаткові 600 гривень пенсії в листопаді
Окрім попередніх отримувачів, допомогу зможуть отримати особи, які не мають права на пенсію.
Також серед отримувачів будуть дорослі та діти з інвалідністю, які відповідають таким критеріям:
- проживають на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії;
- отримують соціальну допомогу не більше 3 250 гривень на місяць;
- не отримують допомоги на проживання для ВПО;
- не отримують іншої міжнародної грошової підтримки.
Розмір допомоги варіюється залежно від ситуації.
Яку суму можна отримати
Розмір грошової допомоги визначається як різниця між 3 250 гривень та сумою вже отриманої соціальної допомоги від держави.
Наприклад, якщо людина отримує 2 700 гривень соціальної допомоги, вона отримає додатково 550 гривень.
Зауважте! Програма діятиме впродовж 6 місяців. Виплати здійснюються через банківські рахунки або адресною доставкою через "Укрпошту".