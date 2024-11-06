Хто зможе отримати кошти

До програми тепер можуть долучитися нові категорії громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Окрім попередніх отримувачів, допомогу зможуть отримати особи, які не мають права на пенсію.

Також серед отримувачів будуть дорослі та діти з інвалідністю, які відповідають таким критеріям:

проживають на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії;

отримують соціальну допомогу не більше 3 250 гривень на місяць;

не отримують допомоги на проживання для ВПО;

не отримують іншої міжнародної грошової підтримки.

Розмір допомоги варіюється залежно від ситуації.

Яку суму можна отримати

Розмір грошової допомоги визначається як різниця між 3 250 гривень та сумою вже отриманої соціальної допомоги від держави.

Наприклад, якщо людина отримує 2 700 гривень соціальної допомоги, вона отримає додатково 550 гривень.

Зауважте! Програма діятиме впродовж 6 місяців. Виплати здійснюються через банківські рахунки або адресною доставкою через "Укрпошту".