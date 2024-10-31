Хто отримає додаткові гроші у листопаді

Зокрема, у листопаді виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. повідомляє 24 Канал із посиланням на постанову Кабінету Міністрів.

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Згідно з документом, на вікову надбавку мають право:

особи від 70 до 75 років — до 300 гривень;

особи від 75 до 80 років — до 456 гривень;

особи від 80 років і більше — до 570 гривень.

Хто ще отримає додаткову фінансову допомогу

Також деякі категорії пенсіонерів отримають додаткову фінансову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Ці кошти призначені для пенсіонерів, які живуть у зонах активних або потенційних бойових дій.

Додаткова фінансова допомога надається пенсіонерам, які:

отримують пенсію менше ніж 3 250 гривень;

живуть на територіях, де тривають активні або можливі бойові дії (перелік таких територій визначено наказом №309);

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових виплат від міжнародних організацій або допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Зверніть увагу! Доплата від ООН становитиме різницю між 3 250 гривнями та розміром пенсії громадянина.