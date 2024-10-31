Хто отримує "особливі" виплати

Нині пенсії по інвалідності залежать від виплат за віком та групи каліцтва. Наприклад І група – 100% від пенсії за віком, ІІ група – 90%, а ІІІ група – 50%.

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Мінімальні розміри таких пенсій становлять:

І група – 2 760 гривень;

ІІ група – 2 520 гривень;

ІІІ група – 2 093 гривень.

Праву на таку пенсію мають особи, що мають певну групу каліцтва та страховий стаж. Вимога така – І група – стаж від 1 до 10 років, а для ІІ та ІІІ груп – від 1 до 14 років.

Проте існують категорії на які ці правила не діють:

Пенсії по інвалідності військовослужбовців: залежать від причини та визначається у відсотках від грошового забезпечення (ГЗ). Для інвалідності внаслідок війни: І група отримує 100% ГЗ, ІІ група – 80%, а ІІІ група – 60%. Мінімальна пенсія не може бути нижчою за певний відсоток прожиткового мінімуму (ПМ): І група – не менше 650% ПМ, ІІ група – 525% ПМ, ІІІ група – 360% ПМ.

залежать від причини та визначається у відсотках від грошового забезпечення (ГЗ). Для інвалідності внаслідок війни: І група отримує 100% ГЗ, ІІ група – 80%, а ІІІ група – 60%. Мінімальна пенсія не може бути нижчою за певний відсоток прожиткового мінімуму (ПМ): І група – не менше 650% ПМ, ІІ група – 525% ПМ, ІІІ група – 360% ПМ. Пенсії чорнобильцям: призначаються окремо, виходячи з зарплати в зоні відчуження у 1986-1990 роках або з п'ятикратного розміру мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року. Розмір пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок каліцтва чи захворювання становить: І група – 5 048,95 гривні, ІІ група – 6 549,98 гривні, ІІІ група – 8 187,48 гривні.

призначаються окремо, виходячи з зарплати в зоні відчуження у 1986-1990 роках або з п'ятикратного розміру мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року. Розмір пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок каліцтва чи захворювання становить: І група – 5 048,95 гривні, ІІ група – 6 549,98 гривні, ІІІ група – 8 187,48 гривні. Пенсії для ліквідаторів: мінімальний розмір пенсії залежить від середньої зарплати за попередній рік: І група – 100% (13 376,21 гривні), ІІ група – 80% (10 700,97 гривні), ІІІ група – 60% (8 025,73 гривні).

Зауважте! "Особливу" пенсію також отримують прокурори. При мінімальному окладі окружного прокурора у розмірі 24 000 гривень мінімальна пенсія по інвалідності становить – 14 400 гривень на місяць у 2024 році.





