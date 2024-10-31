Кто получает "особые" выплаты

Сейчас пенсии по инвалидности зависят от выплат по возрасту и группы увечья. Например I группа – 100% от пенсии по возрасту, II группа – 90%, а III группа – 50%.

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Минимальные размеры таких пенсий составляют:

І группа – 2 760 гривен;

II группа – 2 520 гривен;

III группа – 2 093 гривен.

Право на такую пенсию имеют лица, имеющие определенную группу увечья и страховой стаж. Требование такое – I группа – стаж от 1 до 10 лет, а для II и III групп – от 1 до 14 лет.

Однако существуют категории на которые эти правила не действуют:

Пенсии по инвалидности военнослужащих: зависят от причины и определяется в процентах от денежного обеспечения (ДЗ). Для инвалидности вследствие войны: I группа получает 100% ГЗ, II группа – 80%, а III группа – 60%. Минимальная пенсия не может быть ниже определенного процента прожиточного минимума (ПМ): І группа – не менее 650% ПМ, ІІ группа – 525% ПМ, ІІІ группа – 360% ПМ.

зависят от причины и определяется в процентах от денежного обеспечения (ДЗ). Для инвалидности вследствие войны: I группа получает 100% ГЗ, II группа – 80%, а III группа – 60%. Минимальная пенсия не может быть ниже определенного процента прожиточного минимума (ПМ): І группа – не менее 650% ПМ, ІІ группа – 525% ПМ, ІІІ группа – 360% ПМ. Пенсии чернобыльцам: назначаются отдельно, исходя из зарплаты в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из пятикратного размера минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года. Размер пенсии для лиц с инвалидностью вследствие увечья или заболевания составляет: I группа – 5 048,95 гривны, II группа – 6 549,98 гривны, III группа – 8 187,48 гривны.

назначаются отдельно, исходя из зарплаты в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из пятикратного размера минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года. Размер пенсии для лиц с инвалидностью вследствие увечья или заболевания составляет: I группа – 5 048,95 гривны, II группа – 6 549,98 гривны, III группа – 8 187,48 гривны. Пенсии для ликвидаторов: минимальный размер пенсии зависит от средней зарплаты за предыдущий год: І группа – 100% (13 376,21 гривны), ІІ группа – 80% (10 700,97 гривны), ІІІ группа – 60% (8 025,73 гривны).

Заметьте! "Особую" пенсию также получают прокуроры. При минимальном окладе окружного прокурора в размере 24 000 гривен минимальная пенсия по инвалидности составляет – 14 400 гривен в месяц в 2024 году.



