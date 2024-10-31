Кто получит дополнительные деньги в ноябре
В частности, в ноябре выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров.
Читайте также: Кто получает "особые" выплаты по инвалидности
Согласно документу, на возрастную надбавку имеют право:
- лица от 70 до 75 лет - до 300 гривен;
- лица от 75 до 80 лет - до 456 гривен;
- лица от 80 лет и более - до 570 гривен.
Кто еще получит дополнительную финансовую помощь
Также некоторые категории пенсионеров получат дополнительную финансовую помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Эти средства предназначены для пенсионеров, которые живут в зонах активных или потенциальных боевых действий.
Дополнительная финансовая помощь предоставляется пенсионерам, которые:
- получают пенсию меньше чем 3 250 гривен;
- живут на территориях, где продолжаются активные или возможные боевые действия (перечень таких территорий определен приказом №309);
- не получали с 1 марта 2023 года дополнительных выплат от международных организаций или помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц.
Обратите внимание! Доплата от ООН составит разницу между 3 250 гривнами и размером пенсии гражданина.