Кто может претендовать на пенсию за выслугу лет
Для этого мужчины должны достичь возраста 50-55 лет, а женщины – 45-50 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Пенсию по выслуге лет могут получить такие специалисты:
- диспетчеры и инженерно-технический персонал гражданской авиации, отвечающий за управление воздушным движением;
- бортпроводники;
- работники железнодорожного транспорта и метрополитена;
- работники, занятые в полевых геологоразведочных работах;
- работники на лесозаготовках и лесосплаве;
- механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;
- члены экипажей морского, речного флота и флота рыбной промышленности.
Какой стаж надо иметь для пенсии за выслугу лет
Существуют специальности, где для выхода на пенсию по выслуге лет нужно иметь определенный стаж:
- Для артистов: необходимый стаж творческой деятельности составляет от 20 до 35 лет.
- Авиационные работники и летно-испытательный состав: для мужчин – от 25 лет по состоянию на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017 и позже; для женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10.2017 и позже.
- Работники образования, медицины и социальной защиты : стаж от 25 лет по состоянию на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017.
- Спортсмены: стаж не менее 25 лет: стаж не менее 25 лет, в частности пребывания в составе сборных команд Украины минимум 6 лет.
Заметьте! Военные выходят на пенсию по выслуге лет после завершения службы. Им пенсия назначается независимо от возраста, если на момент увольнения они имеют не менее 25 лет календарного стажа.