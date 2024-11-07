Кто может претендовать на пенсию за выслугу лет

Для этого мужчины должны достичь возраста 50-55 лет, а женщины – 45-50 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Денег от ООН теперь будет больше: кто из украинцев сможет получить помощь

Пенсию по выслуге лет могут получить такие специалисты:

диспетчеры и инженерно-технический персонал гражданской авиации, отвечающий за управление воздушным движением;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

работники, занятые в полевых геологоразведочных работах;

работники на лесозаготовках и лесосплаве;

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах;

члены экипажей морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Какой стаж надо иметь для пенсии за выслугу лет

Существуют специальности, где для выхода на пенсию по выслуге лет нужно иметь определенный стаж:

Для артистов : необходимый стаж творческой деятельности составляет от 20 до 35 лет.

: необходимый стаж творческой деятельности составляет от 20 до 35 лет. Авиационные работники и летно-испытательный состав : для мужчин – от 25 лет по состоянию на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017 и позже; для женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10.2017 и позже.

: для мужчин – от 25 лет по состоянию на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017 и позже; для женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10.2017 и позже. Работники образования, медицины и социальной защиты : стаж от 25 лет по состоянию на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017.

: стаж от 25 лет по состоянию на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017. Спортсмены: стаж не менее 25 лет: стаж не менее 25 лет, в частности пребывания в составе сборных команд Украины минимум 6 лет.

Заметьте! Военные выходят на пенсию по выслуге лет после завершения службы. Им пенсия назначается независимо от возраста, если на момент увольнения они имеют не менее 25 лет календарного стажа.