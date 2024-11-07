Сколько получают доноры крови

Доноры крови могут получить 100% больничного, если объемы пожертвованного ресурса были большими, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием выплачивается в размере 100% средней заработной платы (дохода) донорам, которые в течение года безвозмездно осуществили донацию крови суммарным количеством, равным двум разовым максимально допустимым дозам, или плазмы крови суммарным количеством, равным четырем разовым максимально допустимым дозам,

– написали в ПФУ.

Чтобы получить деньги надо предоставить страхователю следующие документы: