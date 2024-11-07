Сколько получают доноры крови
Доноры крови могут получить 100% больничного, если объемы пожертвованного ресурса были большими, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием выплачивается в размере 100% средней заработной платы (дохода) донорам, которые в течение года безвозмездно осуществили донацию крови суммарным количеством, равным двум разовым максимально допустимым дозам, или плазмы крови суммарным количеством, равным четырем разовым максимально допустимым дозам,
– написали в ПФУ.
Чтобы получить деньги надо предоставить страхователю следующие документы:
- копия справки по форме 435/о "Справка о предоставлении донорам льгот";
- справка из учреждения здравоохранения с указанием дозы и кратности донаций крови или ее компонентов, дат донаций;
- копия удостоверения донора крови.