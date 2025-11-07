Какие надбавки не получают работающие пенсионеры,?

Если пенсионер устроился на работу, то он должен сообщить об этом в течение 10 дней, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Дело в том, что неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве может привести к выплате незаконных пенсионных средств.

Обратите внимание! Пенсионер, работающий, не получает надбавки к пенсии, которые установлены для пенсионеров, не работающих. В частности, не начисляется надбавка на нетрудоспособных членов семьи и не производится перерасчет надбавок к пенсиям в связи с повышением размера прожиточного минимума.

В то же время если же пенсионер уволился с работы, то он имеет право на надбавки и повышения, которые предусмотрены для лиц, не работающих.

Кроме того, те пенсионеры, которые регистрировали предпринимательскую деятельность, но так ею и не занимались, также должны знать, что отсутствие дохода от деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу.

И это будет продолжаться до тех пор, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП.

Сообщить об изменении статуса "работающий" или "неработающий" стоит органам ПФУ исключительно путем подачи заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения. То есть приказ или распоряжение о принятии или увольнении с работы, трудовая книжка с записью о трудоустройстве или увольнении и тому подобное.

Какую пенсию получают пенсионеры, работающих: по состоянию на 1 октября, количество работающих пенсионеров составляет 2,8 миллиона человек, а средняя пенсия для таких лиц, пишет ПФУ, составляет 7 069,37 гривны.

Какие преимущества у работающих пенсионеров?