Какую пенсию могут получить военные?

Пенсию военным назначают по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Вы могли об этом даже не знать: что дает пенсионное удостоверение в Украине

Закон предусматривает привилегии для военнослужащих. В частности они могут выйти на отдых досрочно, то есть по выслуге лет.

Однако такую пенсию назначают при определенных условиях:

  • военнослужащий с 1 октября 2020 года или после этой даты на день увольнения имеет выслугу 25 календарных лет и более;
  • военный достиг 45-летнего возраста, на день увольнения и имеет не менее 25 лет страхового стажа (из них не менее 12 лет и 6 месяцев должна составлять служба в армии или органах правопорядка).

Также военные могут претендовать на пенсию по инвалидности. Ее назначают при следующих условиях:

  • военный стал лицом с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время защиты страны и выполнения обязанностей военной службы;
  • защитник получил инвалидность вследствие заболевания или несчастного случая во время прохождения военной службы.

Обратите внимание! Группу и причину инвалидности военного должна подтвердить экспертная комиссия.

Какой максимальный размер пенсии военного?

Пенсии военных исчисляют в зависимости от размера их денежного обеспечения. При этом учитывают:

  • оклад по должности;
  • воинское звание;
  • процентную надбавку за выслугу лет;
  • ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения.

Однако одноразовые вознаграждения не учитываются.

В зависимости от вида пенсии военные могут получать:

  • за выслугу лет – от 50 до 70% от денежного обеспечения (в зависимости от срока выслуги);
  • вследствие инвалидности – от 40 до 100% от денежного обеспечения (в зависимости от группы и причины инвалидности);

Максимальный размер пенсии не должен превышать 70% от денежного обеспечения, сообщает Департамент социальной поддержки Министерства обороны.

А пенсия военным, которые во время прохождения службы принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС не может быть больше:

  • для 1 категории – за 100% от денежного обеспечения;
  • для 2 категории – за 95% от денежного обеспечения.

Стоит знать! Для получения пенсии по выслуге лет или по инвалидности военным необходимо обратиться в Пенсионный фонд через структурное подразделение соответствующего министерства по последнему месту прохождения военной службы.

Какие пенсии предусмотрены для семей военных?

  • Члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, имеют право на право на пенсию в связи с потерей кормильца. Также на нее могут претендовать семьи военных, умерших вследствие травм, не связанных с выполнением обязанностей, или из-за заболевания, полученные во время службы – при условии, что эти люди находились на содержании погибшего и потеряли основной источник дохода.

  • Такую пенсию назначают, если военнослужащий умер во время прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения. В то же время, если смерть наступила позже, но из-за болезни, связанную со службой, семья также имеет право на выплаты.

  • Семьи военных, пропавших без вести во время боевых действий, приравниваются к семьям погибших на фронте.