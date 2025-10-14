Какой размер пенсий военным?
Эти лица имеют право на особые привилегии по пенсиям, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Дело в том, что участники боевых действий могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию по возрасту по достижении:
- мужчинами 55 лет;
- женщинами – 50 лет.
Также следует учитывать наличие определенного страхового стажа:
- не менее 25 лет у мужчин;
- не менее 20 лет у женщин.
Размер пенсии участников боевых действий, согласно Закону Украины от 09.07.2003 № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" не является общим. Он зависит от приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.
К пенсии участникам боевых действий устанавливаются:
- повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность;
- целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен;
- ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии – в случае, когда ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4 958 гривен.
Обратите внимание! Заявление для назначения или перерасчета пенсионной выплаты можно подать онлайн – через вебпортал Пенсионного фонда или лично – в любой сервисный центр.
Какие пенсии могут получать военнослужащие в Украине?
Военные в Украине могут получать пенсии за выслугу лет или по инвалидности. Об этом сообщает Минобороны.
В частности за выслугу лет предоставляется выплата в размере 50-70% денежного обеспечения (в зависимости от выслуги лет). В то же время по инвалидности – 40-100% денежного обеспечения (в зависимости от группы и причины инвалидности).
Что известно о выплатах по инвалидности для УБД?
Украинские военные могут получить пенсию по инвалидности. Это возможно, если инвалидность возникла из-за ранения, контузию, увечье или заболевание при исполнении служебных обязанностей или участия в боевых действиях, защиты Родины или пребывания на фронте или в плену.
Сумма выплат традиционно зависит от группы инвалидности. В то же время возраст, продолжительность службы или звание не играет никакой роли в назначении пенсии.