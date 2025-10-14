Який розмір пенсій військовим?

Ці особи мають право на особливі привілеї щодо пенсій, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Читайте також Пенсія у разі втрати годувальника: як призначають виплату для дітей

Річ у тім, що учасники бойових дій можуть розраховувати на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення:

чоловіками 55 років; жінками – 50 років.

Також слід враховувати наявність певного страхового стажу:

не менше 25 років у чоловіків; не менше 20 років у жінок.

Розмір пенсії учасників бойових дій, згідно з Законом України від 09.07.2003 № 1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" не є загальним. Він залежить від набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

До пенсії учасникам бойових дій встановлюються:

підвищення в розмірі 25 % прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність; цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень; щомісячна державна адресна допомога до пенсії – у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 4 958 гривень.

Зауважте! Заяву для призначення чи перерахунку пенсійної виплати можна подати онлайн – через вебпортал Пенсійного фонду або особисто – до будь-якого сервісного центру.

Які пенсії можуть отримувати військовослужбовці в Україні?

Військові в Україні можуть отримувати пенсії за вислугу років або по інвалідності. Про це повідомляє Міноборони.

Зокрема за вислугу років надається виплата у розмірі 50-70% грошового забезпечення (залежно від вислуги років). Водночас по інвалідності – 40-100% грошового забезпечення (залежно від групи та причини інвалідності).

Що відомо про виплати по інвалідності для УБД?