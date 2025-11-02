Для чего пенсионерам пенсионное удостоверение?
Пенсионное удостоверение в Украине это официальный документ, который подтверждает право гражданина на пенсию и одновременно открывает доступ к широкому спектру льгот и социальных гарантий, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Прежде всего оно позволяет пользоваться общественным и пригородным транспортом бесплатно, что значительно упрощает передвижение для пожилых людей, особенно в городах и пригородах. Исключением остаются только маршрутные такси, где льготы не распространяются.
На чем могут экономить пенсионеры благодаря пенсионному удостоверению?
Как напомнили в ПФУ, кроме транспортных преимуществ, пенсионное удостоверение предоставляет финансовые выгоды, которые помогают пенсионерам экономить на ежедневных расходах.
- Например, документ дает право на освобождение от уплаты земельного налога, что уменьшает финансовую нагрузку на владельцев земельных участков.
- В то же время пенсионеры, которые владеют автомобилем могут получить 50% скидки на страхование транспортного средства.
- Кроме того, пожилые люди имеют право на льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг, которые в отдельных случаях могут покрывать до 100% стоимости услуг.
- Пенсионное удостоверение также открывает доступ к бесплатной юридической помощи: первичные консультации доступны для всех, а вторичная поддержка, включая сопровождением в суде, предоставляется тем, чьи пенсии не превышают определенные законодательные пределы.
Также документ позволяет бесплатно пользоваться парковками на платных стоянках, что особенно актуально в густонаселенных городах.
Как оформить пенсионное удостоверение?
Оформление пенсионного удостоверения в Украине осуществляется через территориальные органы Пенсионного фонда или онлайн через вебпортал электронных услуг или мобильное приложение "Пенсионный фонд".
Для этого необходимо подать заявление, предъявить паспорт, а также предоставить фотографию. В случае назначения пенсии несовершеннолетнему или недееспособному гражданину заявление могут подавать родители, опекуны или представители учреждений опеки.