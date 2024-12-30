Где можно получить пенсионное удостоверение онлайн
Оформление пенсионного удостоверения происходит через портал электронных услуг ПФУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
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Обратите внимание! Ссылку на портал электронных услуг вы можете найти здесь.
Как оформить удостоверение онлайн:
- авторизоваться на портале электронных услуг ПФУ;
- зайдите в раздел "О пенсионном обеспечении";
- нажмите "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения";
- выберите "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме (без изготовления бумажного аналога или платежной карты)";
- заполните заявление;
- отправьте заполненное заявление.
Удостоверение, выданное по возрасту, подтянется в Дию автоматически. Специальное удостоверение, выдано по инвалидности, в связи с потерей кормильца, за выслугу лет – нужно добавить в Дию собственноручно,
– говорится в сообщении Дии.
Обратите внимание! Обычно рассмотрение заявления происходит в течение нескольких дней. Просматривать его статус можно в разделе "Мои Обращения".