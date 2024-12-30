Какую помощь Украине предоставят США

Как сообщил премьер-министр в своем телеграм-канале, передает 24 Канал, Украина получит от США 15 миллиардов долларов, что обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.

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Как добавил Шмыгаль, соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 миллиардов долларов по инициативе G7, которые направим на социальные и гуманитарные расходы.

Глава правительства поблагодарил США за реализацию и поддержку инициативы, которая заставляет Россию платить за агрессию против Украины.