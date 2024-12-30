Яку допомогу Україні нададуть США

Як повідомив прем'єр-міністр у своєму телеграм-каналі, передає 24 Канал, Україна отримає від США 15 мільярдів доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

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Як додав Шмигаль, відповідну угоду підписали український Мінфін та Світовий банк.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 мільярдів доларів за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки.

Очільник уряду подякував США за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти України.

Зауважте! Кошти Україна отримуватиме через спеціальний фонд фінансового посередництва – Ukraine Facility, а фінансування буде цільовим, тобто на зарплати працівникам охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування тощо.