Яку допомогу отримала Україна

У грудні Україна отримала від ЄС 4,1 мільярда євро (відповідно до теперішнього курсу це понад 4,25 мільярда доларів), повідомляє 24 Канал з посиланням на Владислава Рашкована.

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Владислав Рашкован Заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду від України Дякуємо всім партнерам. Завдяки їх допомозі ми не тільки спокійно пройшли важкий бюджетний рік, а й також зустрічаємо 2025 рік і з гарними резервами НБУ, і з валютними ресурсами на рахунках Уряду, а завдяки ERA фінансуванню, EU facility та МВФ програмі – з достатніми запевненнями по фінансуванню на наступний рік.

Також Україна отримала кошти від:

Японії – понад 1,95 мільярда доларів;

– понад 1,95 мільярда доларів; США – більш як 1,45 мільярда доларів;

– більш як 1,45 мільярда доларів; МВФ – 1,1 мільярда доларів;

– 1,1 мільярда доларів; Великої Британії – майже 500 мільйонів доларів;

– майже 500 мільйонів доларів; Світового банку – 35 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Кошти з США, Великої Британії та Японії передавались через інструменти Світового банку. Йдеться про DPL, PEACE, PfoR.