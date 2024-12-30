Какую помощь получила Украина

В декабре Украина получила от ЕС 4,1 миллиарда евро (согласно нынешнему курсу это более 4,25 миллиарда долларов), сообщает 24 Канал со ссылкой на Владислава Рашкована.

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Владислав Рашкован Заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Спасибо всем партнерам. Благодаря их помощи мы не только спокойно прошли тяжелый бюджетный год, но и также встречаем 2025 год и с хорошими резервами НБУ, и с валютными ресурсами на счетах Правительства, а благодаря ERA финансированию, EU facility и МВФ программе – с достаточными заверениями по финансированию на следующий год.

Также Украина получила средства от:

Японии – более 1,95 миллиарда долларов;

– более 1,95 миллиарда долларов; США – более 1,45 миллиарда долларов;

– более 1,45 миллиарда долларов; МВФ – 1,1 миллиарда долларов;

– 1,1 миллиарда долларов; Великобритании – почти 500 миллионов долларов;

– почти 500 миллионов долларов; Всемирного банка – 35 миллионов долларов.

Обратите внимание! Средства из США, Великобритании и Японии передавались через инструменты Всемирного банка. Речь идет о DPL, PEACE, PfoR.