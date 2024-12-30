Де можна отримати пенсійне посвідчення онлайн

Оформлення пенсійного посвідчення відбувається через портал електронних послуг ПФУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Читайте також Заморожені російські активи почали працювати: Шмигаль повідомив про нову допомогу

Зверніть увагу! Посилання на портал електронних послуг ви можете знайти тут.

Як оформити посвідчення онлайн:

авторизуватись на порталі електронних послуг ПФУ;

зайдіть у розділ "Про пенсійне забезпечення";

натисніть "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення";

виберіть "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі (без виготовлення паперового аналога або платіжної картки)";

заповніть заяву;

надішліть заповнену заяву.

Посвідчення, видане за віком, підтягнеться в Дію автоматично. Спеціальне посвідчення, видане за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років – потрібно додати у Дію власноруч,

– йдеться в повідомленні Дії.

Зверніть увагу! Зазвичай розгляд заяви відбувається протягом декількох днів. Переглядати її статус можна у розділі "Мої Звернення".