Для чого пенсіонерам пенсійне посвідчення?
Пенсійне посвідчення в Україні це офіційний документ, який підтверджує право громадянина на пенсію та одночасно відкриває доступ до широкого спектру пільг та соціальних гарантій, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Насамперед воно дозволяє користуватися громадським та приміським транспортом безкоштовно, що значно спрощує пересування для літніх людей, особливо в містах й передмістях. Винятком залишаються лише маршрутні таксі, де пільги не поширюються.
На чому можуть економити пенсіонери завдяки пенсійному посвідченню?
Як нагадали у ПФУ, окрім транспортних переваг, пенсійне посвідчення надає фінансові вигоди, які допомагають пенсіонерам економити на щоденних витратах.
- Наприклад, документ дає право на звільнення від сплати земельного податку, що зменшує фінансове навантаження на власників земельних ділянок.
- Водночас пенсіонери, які володіють автомобілем можуть отримати 50% знижки на страхування транспортного засобу.
- Крім того, літні люди мають право на пільги та субсидії на оплату комунальних послуг, які в окремих випадках можуть покривати до 100% вартості послуг.
- Пенсійне посвідчення також відкриває доступ до безкоштовної юридичної допомоги: первинні консультації доступні для всіх, а вторинна підтримка, включно із супроводом у суді, надається тим, чиї пенсії не перевищують визначені законодавчі межі.
Також документ дозволяє безкоштовно користуватися парковками на платних стоянках, що особливо актуально в густонаселених містах.
Як оформити пенсійне посвідчення?
Оформлення пенсійного посвідчення в Україні здійснюється через територіальні органи Пенсійного фонду або онлайн через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".
Для цього необхідно подати заяву, пред’явити паспорт, а також надати фотографію. У разі призначення пенсії неповнолітньому або недієздатному громадянину заяву можуть подавати батьки, опікуни або представники закладів опіки.