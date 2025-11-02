Для чого пенсіонерам пенсійне посвідчення?

Пенсійне посвідчення в Україні це офіційний документ, який підтверджує право громадянина на пенсію та одночасно відкриває доступ до широкого спектру пільг та соціальних гарантій, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Цікаво Без надбавок і перерахунків: чому частині пенсіонерів не піднімуть виплати у 2026 році

Насамперед воно дозволяє користуватися громадським та приміським транспортом безкоштовно, що значно спрощує пересування для літніх людей, особливо в містах й передмістях. Винятком залишаються лише маршрутні таксі, де пільги не поширюються.

На чому можуть економити пенсіонери завдяки пенсійному посвідченню?

Як нагадали у ПФУ, окрім транспортних переваг, пенсійне посвідчення надає фінансові вигоди, які допомагають пенсіонерам економити на щоденних витратах.

Наприклад, документ дає право на звільнення від сплати земельного податку, що зменшує фінансове навантаження на власників земельних ділянок. Водночас пенсіонери, які володіють автомобілем можуть отримати 50% знижки на страхування транспортного засобу. Крім того, літні люди мають право на пільги та субсидії на оплату комунальних послуг, які в окремих випадках можуть покривати до 100% вартості послуг. Пенсійне посвідчення також відкриває доступ до безкоштовної юридичної допомоги: первинні консультації доступні для всіх, а вторинна підтримка, включно із супроводом у суді, надається тим, чиї пенсії не перевищують визначені законодавчі межі.

Також документ дозволяє безкоштовно користуватися парковками на платних стоянках, що особливо актуально в густонаселених містах.

Як оформити пенсійне посвідчення?