Які дані про стаж є у Дії?
Довідки ОК-5 та ОК-7 містять інформацію про страховий стаж та суми зарплат, з яких сплачували внески до Пенсійного фонду України. Замовити довідки можна онлайн, пише 24 Канал з посиланням на Дію.
За даними ПФУ, довідки відрізняються наступним чином:
- довідка ОК-5 формується за період з 2000 року й містить дані щодо суми заробітку для розрахунку пенсії, визначення стажу, сплати страхових внесків;
- довідка ОК-7 містить дані за період з 2011 року про суми зарплати, з якої сплачений єдиний соціальний внесок, та страховий стаж.
Зверніть увагу! Зазвичай довідку ОК-5 використовують при оформленні пенсії, а ОК-7 – для визначення стажу при розрахунку сум лікарняних, нарахування допомоги по безробіттю тощо.
Як отримати довідку про стаж через Дію?
Отримати довідку в застосунку Дія для смартфонів можна, авторизувавшись та обравши розділ "Довідки", потім "Довідка ОК-5" або "Довідка ОК-7", потім – натиснувши кнопку "Замовити довідку".
Через деякий час, який зазвичай триває не довше кількох хвилин, замовлена довідка відобразиться у застосунку. Там її можна переглянути або завантажити.
Щоб отримати довідку на порталі Дія, потрібно авторизуватися через BankID або електронний підпис. Далі у меню послуги потрібно обрати:
- вкладку "Пенсії, пільги та допомога";
- потрібну довідку ОК-5 чи ОК-7;
- натиснути кнопку "Отримати довідку";
- перевірити інформацію про себе й за потреби виправити;
- натиснути кнопку "Готово".
Які є інші способи отримати довідку про стаж роботи?
Дізнатися про свій страховий стаж можна при зверненні до Пенсійного фонду особисто, надавши паспорт та ідентифікаційний код, або онлайн.
Для дистанційного отримання довідки потрібно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ, натиснути "Вхід" та авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), логіну та паролю, або системи ID.GOV.UA, або Дія.Підпис).
Далі в розділі "Комунікації з ПФУ" у меню зліва оберіть пункт "Запит на отримання електронних документів", а в полі "Тип звернення" – "Довідка ОК-5" або "Довідка ОК-7".
Потім надайте згоду на передачу та обробку персональних даних і натисніть "Відправити до ПФУ". Сформовану через кілька хвилин довідку можна знайти в розділі "Мої звернення" й завантажити за потреби.