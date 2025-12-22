Какие данные о стаже есть в Дии?

Справки ОК-5 и ОК-7 содержат информацию о страховом стаже и суммы зарплат, с которых платили взносы в Пенсионный фонд Украины. Заказать справки можно онлайн, пишет 24 Канал со ссылкой на Дию.

По данным ПФУ, справки отличаются следующим образом:

справка ОК-5 формируется за период с 2000 года и содержит данные о сумме заработка для расчета пенсии, определения стажа, уплаты страховых взносов;

формируется за период и содержит данные о сумме заработка для расчета пенсии, определения стажа, уплаты страховых взносов; справка ОК-7 содержит данные за период с 2011 года о суммах зарплаты, с которой уплачен единый социальный взнос, и страховой стаж.

Обратите внимание! Обычно справку ОК-5 используют при оформлении пенсии, а ОК-7 – для определения стажа при расчете сумм больничных, начисления пособия по безработице и тому подобное.

Как получить справку о стаже через Дию?

Получить справку в приложении Дия для смартфонов можно, авторизовавшись и выбрав раздел "Справки", затем "Справка ОК-5" или "Справка ОК-7", затем – нажав кнопку "Заказать справку".

Через некоторое время, которое обычно длится не дольше нескольких минут, заказанная справка отобразится в приложении. Там ее можно просмотреть или скачать.

Чтобы получить справку на портале Дия, нужно авторизоваться через BankID или электронную подпись. Далее в меню услуги нужно выбрать:

вкладку "Пенсии, льготы и помощь";

нужную справку ОК-5 или ОК-7;

нажать кнопку "Получить справку";

проверить информацию о себе и при необходимости исправить;

нажать кнопку "Готово".

Какие есть другие способы получить справку о стаже работы?