Какие данные о стаже есть в Дии?
Справки ОК-5 и ОК-7 содержат информацию о страховом стаже и суммы зарплат, с которых платили взносы в Пенсионный фонд Украины. Заказать справки можно онлайн, пишет 24 Канал со ссылкой на Дию.
По данным ПФУ, справки отличаются следующим образом:
- справка ОК-5 формируется за период с 2000 года и содержит данные о сумме заработка для расчета пенсии, определения стажа, уплаты страховых взносов;
- справка ОК-7 содержит данные за период с 2011 года о суммах зарплаты, с которой уплачен единый социальный взнос, и страховой стаж.
Обратите внимание! Обычно справку ОК-5 используют при оформлении пенсии, а ОК-7 – для определения стажа при расчете сумм больничных, начисления пособия по безработице и тому подобное.
Как получить справку о стаже через Дию?
Получить справку в приложении Дия для смартфонов можно, авторизовавшись и выбрав раздел "Справки", затем "Справка ОК-5" или "Справка ОК-7", затем – нажав кнопку "Заказать справку".
Через некоторое время, которое обычно длится не дольше нескольких минут, заказанная справка отобразится в приложении. Там ее можно просмотреть или скачать.
Чтобы получить справку на портале Дия, нужно авторизоваться через BankID или электронную подпись. Далее в меню услуги нужно выбрать:
- вкладку "Пенсии, льготы и помощь";
- нужную справку ОК-5 или ОК-7;
- нажать кнопку "Получить справку";
- проверить информацию о себе и при необходимости исправить;
- нажать кнопку "Готово".
Какие есть другие способы получить справку о стаже работы?
Узнать о своем страховом стаже можно при обращении в Пенсионный фонд лично, предоставив паспорт и идентификационный код, или онлайн.
Для дистанционного получения справки нужно зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ, нажать "Вход" и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), логина и пароля, или системы ID.GOV.UA, или Дия.Подпись).
Далее в разделе "Коммуникации с ПФУ" в меню слева выберите пункт "Запрос на получение электронных документов", а в поле "Тип звернення" – "Справка ОК-5" или "Справка ОК-7".
Затем дайте согласие на передачу и обработку персональных данных и нажмите "Отправить в ПФУ". Сформированную через несколько минут справку можно найти в разделе "Мои обращения" и загрузить при необходимости.