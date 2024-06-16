Чому деякі українці не зможуть вийти на пенсію

Експерти називають дві причини скорочення кількості пенсіонерів – зменшення населення через війну та посилення вимог для отримання пенсійних виплат.

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Згідно із підрахунками, у 2028 році через вимоги до стажу 45% українців пенсійного віку не зможуть вийти на пенсію у 60 років. З них 5% зможуть отримати пенсію лише після досягнення 65 років.

Що відбувається з вимогами до стажу

Вимоги до кількості стажу щороку, починаючи з 2017 року, зростають на 12 місяців. Цього року, щоб вийти на пенсію, потрібно мати не менше 31 року стажу, а до 2028 року потрібна кількість зросте до 35 років.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію у віці 60 років будуть поступово збільшуватися протягом наступних років:

  • У 2025 році потрібно мати щонайменше 32 роки стажу;
  • У 2026 році – щонайменше 33 роки стажу;
  • У 2027 році – щонайменше 34 роки стажу;
  • У 2028 році – щонайменше 35 років стажу.

Для виходу на пенсію у віці 63 роки вимоги до стажу також збільшуватимуться:

  • У 2025 році стаж повинен бути від 22 до 32 років;
  • У 2026 році – від 23 до 33 років;
  • У 2027 році – від 24 до 34 років;
  • У 2028 році – від 25 до 35 років.