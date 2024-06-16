Чому деякі українці не зможуть вийти на пенсію

Експерти називають дві причини скорочення кількості пенсіонерів – зменшення населення через війну та посилення вимог для отримання пенсійних виплат.

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Згідно із підрахунками, у 2028 році через вимоги до стажу 45% українців пенсійного віку не зможуть вийти на пенсію у 60 років. З них 5% зможуть отримати пенсію лише після досягнення 65 років.

Цікаво! Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко зазначила, що кількість українців, які не зможуть вийти на пенсію через недостатній стаж може досягти навіть 60 – 70%.

Що відбувається з вимогами до стажу

Вимоги до кількості стажу щороку, починаючи з 2017 року, зростають на 12 місяців. Цього року, щоб вийти на пенсію, потрібно мати не менше 31 року стажу, а до 2028 року потрібна кількість зросте до 35 років.

Зауважте! Якщо людина не встигне заробити таку кількість стажу до 60 років, вона буде змушена працювати до 63 або 65 років.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію у віці 60 років будуть поступово збільшуватися протягом наступних років:

У 2025 році потрібно мати щонайменше 32 роки стажу;

У 2026 році – щонайменше 33 роки стажу;

У 2027 році – щонайменше 34 роки стажу;

У 2028 році – щонайменше 35 років стажу.

Для виходу на пенсію у віці 63 роки вимоги до стажу також збільшуватимуться:

У 2025 році стаж повинен бути від 22 до 32 років;

У 2026 році – від 23 до 33 років;

У 2027 році – від 24 до 34 років;

У 2028 році – від 25 до 35 років.

Нагадаємо! Для виходу на пенсію в 65 років вимога про стаж залишається незмінною і становить 15 років.