Чому деякі українці не зможуть вийти на пенсію
Експерти називають дві причини скорочення кількості пенсіонерів – зменшення населення через війну та посилення вимог для отримання пенсійних виплат.
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Згідно із підрахунками, у 2028 році через вимоги до стажу 45% українців пенсійного віку не зможуть вийти на пенсію у 60 років. З них 5% зможуть отримати пенсію лише після досягнення 65 років.
Що відбувається з вимогами до стажу
Вимоги до кількості стажу щороку, починаючи з 2017 року, зростають на 12 місяців. Цього року, щоб вийти на пенсію, потрібно мати не менше 31 року стажу, а до 2028 року потрібна кількість зросте до 35 років.
Вимоги до стажу для виходу на пенсію у віці 60 років будуть поступово збільшуватися протягом наступних років:
- У 2025 році потрібно мати щонайменше 32 роки стажу;
- У 2026 році – щонайменше 33 роки стажу;
- У 2027 році – щонайменше 34 роки стажу;
- У 2028 році – щонайменше 35 років стажу.
Для виходу на пенсію у віці 63 роки вимоги до стажу також збільшуватимуться:
- У 2025 році стаж повинен бути від 22 до 32 років;
- У 2026 році – від 23 до 33 років;
- У 2027 році – від 24 до 34 років;
- У 2028 році – від 25 до 35 років.