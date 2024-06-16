Почему некоторые украинцы не смогут выйти на пенсию

Эксперты называют две причины сокращения количества пенсионеров – уменьшение населения из-за войны и ужесточение требований для получения пенсионных выплат.

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Согласно подсчетам, в 2028 году из-за требований к стажу 45% украинцев пенсионного возраста не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Из них 5% смогут получить пенсию только по достижении 65 лет.

Интересно! Старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко отметила, что количество украинцев, которые не смогут выйти на пенсию из-за недостаточного стажа, может достичь даже 60 – 70%.

Что происходит с требованиями к стажу

Требования к количеству стажа ежегодно, начиная с 2017 года, растут на 12 месяцев. В этом году, чтобы выйти на пенсию, нужно иметь не менее 31 года стажа, а к 2028 году нужное количество возрастет до 35 лет.

Заметьте! Если человек не успеет заработать такое количество стажа до 60 лет, он будет вынужден работать до 63 или 65 лет.

Требования к стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет будут постепенно увеличиваться в течение следующих лет:

В 2025 году нужно иметь не менее 32 лет стажа;

В 2026 году – не менее 33 лет стажа;

В 2027 году – не менее 34 лет стажа;

В 2028 году – не менее 35 лет стажа.

Для выхода на пенсию в возрасте 63 лет требования к стажу также будут увеличиваться:

В 2025 году стаж должен быть от 22 до 32 лет;

В 2026 году – от 23 до 33 лет;

В 2027 году – от 24 до 34 лет;

В 2028 году – от 25 до 35 лет.

Напомним! Для выхода на пенсию в 65 лет требование о стаже остается неизменным и составляет 15 лет.