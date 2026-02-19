Який фактичний прожитковий мінімум в Україні?

Реальний прожитковий мінімум в Україні перевищує визначений державою показник приблизно в три рази. Про потребу переглянути його розмір дискутують не перший рік, проте для підвищення бюджету бракує доходів. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Пендзин.

Дивіться також Кредит до пенсії чи борг "на зошит": чому Укрпошта поки не стала банком і чи можливо це

За словами експерта Олега Пендзина, методику розрахунку прожиткового мінімуму затвердили у 2000 році. Відтоді щомісяця Міністерство соціальної політики перераховує його фактичний розмір, підставляючи актуальні ціни на продукти, непродовольчі товари та послуги зі споживчого кошика за встановленими нормами.

Довідково: прожитковий мінімум – це вартісна оцінка мінімального набору харчових продуктів, товарів та послуг, що необхідні для забезпечення життя й збереження здоров'я людини.

До прожиткового мінімуму в Україні прив'язані понад 180 різних виплат, зокрема розмір мінімальної пенсії, субсидій, аліментів, посадових окладів тощо.

На 2026 рік загальний показник прожиткового мінімуму на одну людину визначили на рівні 3 209 гривень, що на 10% більше в порівнянні з минулим роком. Однак він все ще далекий від реального мінімального рівня споживання.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Чому на сьогодні фактичний прожитковий мінімум набагато вищий, ніж закладений у державний бюджет? Ми спілкувалися з міністерством фінансів, там сказали: ми закладаємо прожитковий мінімум у державний бюджет, на який у нас сьогодні вистачає грошей. Тобто реально це не прожитковий мінімум. Це якась базова соціальна цифра, умовна, яка не відображає реалії, але на яку фактично при чинному законодавстві у міністерстві фінансів вистачає ресурсу.

Як повідомив Міністр соціальної політики Денис Улютін, в Україні планують наблизити прожитковий мінімум до реального рівня. Для цього урядовці розробляють оновлену методику розрахунку, співпрацюючи із Радою Європи та експертами.

Економіст Олег Пендзин зауважує, що обговорення можливості підвищити прожитковий мінімум почалися ще з 2019 року.

За словами економіста, тогочасні підрахунки показали, що Україні необхідні додаткові 450 мільярдів гривень доходів до бюджету, аби зрівняти розмір прожиткового мінімуму з фактичним. Для порівняння: це становило б майже половину від закладених до бюджету України на 2019 рік доходів – 1,026 трильйона гривень.

Тож для зменшення навантаження на бюджет при підвищенні прожиткового мінімуму пропонували відв'язати від нього розрахунки платежів, які не стосуються єдиного місячного доходу українця.

У 2025 році до питання розриву між декларованим і фактичним рівнем мінімуму повернулися, адже різниця досягла кількох разів.

На сьогодні фактичний порахований прожитковий мінімум для непрацездатної особи становить 8,5 тисячі гривень на місяць. Для працездатної особи без податків – 9,5 тисячі, з податками – 11,2 тисячі гривень,

– говорить Олег Пендзин.

Як раніше зазначав у коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман, в умовах обмеженого через війну бюджету Україна не може дозволити собі значно підіймати прожитковий мінімум чи соціальні виплати.

Держава змушена нарощувати витрати на оборону, тоді як видатки на пенсії, субсидії та соцдопомогу покривають коштом зовнішнього фінансування.

Які зміни готують для підвищення прожиткового мінімуму?

У Мінсоцполітики повідомили, що для збільшення рівня прожиткового мінімуму потрібні комплексні зміни в законодавстві. Вони передбачають відв'язування від цього показника низки виплат.

Аби створити передумови для підвищення, на розгляд до Верховної Ради подали чотири законопроєкти №13466, 13467, 13468 та 13469, що пропонують:

для розрахунку посадових окладів працівників бюджетної сфери, суддів та митників замість прожиткового мінімуму використовувати базову величину ;

; ця величина не матиме соціального навантаження, а її розмір щороку встановлюватимуть при ухваленні держбюджету;

орудну величину також використовуватимуть для розрахунку адміністративних штрафів у судових процесах та інших стягнень, прив'язаних до прожиткового мінімуму.

Важливо! У межах оновленого підходу половину прожиткового мінімуму пропонують визначати на основі біологічних потреб людини, а іншу частину – з урахуванням індексу на непродовольчі товари та послуги.

Який прожитковий мінімум у 2026 році?

З 1 січня 2026 року загальний прожитковий мінімум підвищили на 289 гривень до 3 209 гривень на одну людину. Для різних груп населення він становить:

2 817 гривень для дітей віком до 6 років;

3 512 гривень для дітей віком від 6 до 18 років;

3 328 гривень для працездатних осіб;

2 595 гривень для осіб, які втратили працездатність.

За бюджетною декларацією на 2026 – 2028 роки, прогнозований розмір прожиткового мінімуму для працездатних може зрости до 3 667 гривень.