Хто може отримати пенсію 30 тисяч гривень?

Пенсійний фонд пояснює, за якою актуальною формулою розраховується пенсія. Зокрема вона чинна у 2026 році.

Читайте також Чому при великій кількості стажу маленька пенсія

Йдеться про формулу П = Зп х Кс, де:

П – це і є розмір пенсії (він визначається у національній валюті, тобто – гривнях);

Зп – це заробітна плата застрахованої особи, з якої й обчислюється майбутня пенсія (також рахується у гривнях);

Кс – коефіцієнт страхового стажу тієї ж застрахованої особи.

Зокрема нагадаємо, що цьогоріч зазнали змін норми страхового стажу. Про це раніше писало Суспільне.

Начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Лариса Бабич розповіла, що зараз встановлені такі правила:

у 60 років має бути не менше 33 років страхового стажу для виходу на пенсію;

у 63 роки – щонайменше 3 роки стажу;

у 65 років – мінімум 15 років.

Чому це так важливо? Річ у тім, що для отримання пенсії слід обов'язково розуміти розмір свого страхового стажу. Це напряму впливає на суму виплати.

Наприклад, якщо людина має зарплату у розмірі 120 тисяч гривень, а коефіцієнт стажу 0,25 (тобто це 25 років стажу), то особа у майбутньому отримає пенсію у сумі 30 тисяч гривень.

Цікаво! Якщо ж стаж більший, то отримати таку пенсію можна і за меншою зарплати. Наприклад, 30 тисяч гривень вийде, якщо зі стажем у 35 років людина має зарплату 86 тисяч гривень.

Що ще слід знати пенсіонерам в Україні?