Кто может получить пенсию 30 тысяч гривен?

Пенсионный фонд объясняет объясняет, по какой актуальной формуле рассчитывается пенсия. В частности она действует в 2026 году.

Речь идет о формуле П = Зп х Кс, где:

П – это и есть размер пенсии (он определяется в национальной валюте, то есть – гривнах);

Зп – это заработная плата застрахованного лица, с которой и исчисляется будущая пенсия (также считается в гривнах);

Кс – коэффициент страхового стажа того же застрахованного лица.

В частности, напомним, что в этом году претерпели изменения нормы страхового стажа. Об этом ранее писало Суспільне.

Начальница управления обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области Лариса Бабич рассказала, что сейчас установлены следующие правила:

в 60 лет должно быть не менее 33 лет страхового стажа для выхода на пенсию;

в 63 года – минимум 3 года стажа;

в 65 лет – минимум 15 лет.

Почему это так важно? Дело в том, что для получения пенсии следует обязательно понимать размер своего страхового стажа. Это напрямую влияет на сумму выплаты.

Например, если человек имеет зарплату в размере 120 тысяч гривен, а коэффициент стажа 0,25 (то есть это 25 лет стажа), то лицо в будущем получит пенсию в сумме 30 тысяч гривен.

Интересно! Если же стаж больше, то получить такую пенсию можно и при меньшей зарплате. Например, 30 тысяч гривен получится, если со стажем в 35 лет человек имеет зарплату 86 тысяч гривен.

Что еще следует знать пенсионерам в Украине?