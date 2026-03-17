Кто может получить статус "ветеран труда"?
Получить статус могут люди, которые работали на предприятиях, а также в учреждениях, организациях, объединениях граждан, физических лиц, о чем сообщает Департамент социальной защиты населения.
Также украинец или украинцы должны иметь стаж работы не менее 40 лет – для мужчин и не менее 35 лет – для женщин. Более того, они должны уже находиться на пенсии.
Кроме того, получить подобный статус могут:
- пенсионеры, которые награждены медалью "Ветеран труда";
- лица с инвалидностью I и II групп, получающие пенсии по инвалидности, (если они имеют стаж работы не менее 15 лет);
- украинцы, которым назначены пенсии на льготных условиях: на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда;
- люди с гипофизарным нанизмом и нарушением пропорций тела;
- лица с инвалидностью по зрению I группы лица с инвалидностью с детства I группы.
В частности ветераны труда имеют право на следующие льготы:
- Пользование (при выходе на пенсию или смене места работы) поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы.
- Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов).
- Преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также право на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения.
- Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация.
- Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках, а еще первоочередная госпитализация.
- Использование основного ежегодного отпуска в удобное время, получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год.
- Преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, первоочередной ремонт жилых домов и квартир, обеспечение этих людей топливом.
- Первоочередное получение займа на индивидуальное (или кооперативное) жилищное строительство (с погашением его в течение 10 лет).
- Преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества и кооперативы.
- Преимущественное право на установку домашних телефонов.
- Освобождение от платы налога за землю.
Документом, подтверждающим статус является удостоверение "Ветерана труда". Для его получения лицо должно обратиться в ЦНАП с пакетом документов:
- заявление;
- паспорт;
- копию;
- пенсионное удостоверение (оригинал и копия);
- фотография 3×4;
- справку об общем трудовом стаже;
- выписку из реестра территориальной общины;
- копия ИНН.
Об этом рассказали в Запорожском городском совете.
Обратите внимание! Решение о предоставлении или непредоставлении статуса принимают в течение 30 дней. Услуга в частности является бесплатной.
О каких льготах еще должны знать украинцы?
Украинские пенсионеры имеют право на транспортную льготу. То есть для них предусмотрен бесплатный проезд в автобусах, трамваях, электричках.
Кроме того, некоторые украинцы рискуют потерять льготу на коммунальные услуги. Они будут предоставляться, только если среднемесячный доход семьи на одного человека не превышает 4 660 гривен.