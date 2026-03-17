Кто может получить статус "ветеран труда"?

Получить статус могут люди, которые работали на предприятиях, а также в учреждениях, организациях, объединениях граждан, физических лиц, о чем сообщает Департамент социальной защиты населения.

Также украинец или украинцы должны иметь стаж работы не менее 40 лет – для мужчин и не менее 35 лет – для женщин. Более того, они должны уже находиться на пенсии.

Кроме того, получить подобный статус могут:

пенсионеры, которые награждены медалью "Ветеран труда";

лица с инвалидностью I и II групп, получающие пенсии по инвалидности, (если они имеют стаж работы не менее 15 лет);

украинцы, которым назначены пенсии на льготных условиях: на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда;

люди с гипофизарным нанизмом и нарушением пропорций тела;

лица с инвалидностью по зрению I группы лица с инвалидностью с детства I группы.

В частности ветераны труда имеют право на следующие льготы:

Пользование (при выходе на пенсию или смене места работы) поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы. Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов). Преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также право на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения. Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация. Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках, а еще первоочередная госпитализация. Использование основного ежегодного отпуска в удобное время, получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год. Преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, первоочередной ремонт жилых домов и квартир, обеспечение этих людей топливом. Первоочередное получение займа на индивидуальное (или кооперативное) жилищное строительство (с погашением его в течение 10 лет). Преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества и кооперативы. Преимущественное право на установку домашних телефонов. Освобождение от платы налога за землю.

Документом, подтверждающим статус является удостоверение "Ветерана труда". Для его получения лицо должно обратиться в ЦНАП с пакетом документов:

заявление;

паспорт;

копию;

пенсионное удостоверение (оригинал и копия);

фотография 3×4;

справку об общем трудовом стаже;

выписку из реестра территориальной общины;

копия ИНН.

Об этом рассказали в Запорожском городском совете.

Обратите внимание! Решение о предоставлении или непредоставлении статуса принимают в течение 30 дней. Услуга в частности является бесплатной.

