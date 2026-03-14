Вырастет ли минимальная пенсия в апреле?

Апрельская пенсия для большинства украинцев не принесет новых сюрпризов, ведь минимальный размер выплаты во втором месяце весны останется на уровне, установленном еще с 1 января 2026 года.

Дело в том, что тогда вступили в силу новые бюджетные показатели, от которых зависит часть пенсионных гарантий, в частности минимальная пенсия для отдельных категорий граждан.

Ведь с начала 2026 года в Украине повысили основные социальные стандарты. Прежде всего речь идет о прожиточном минимуме для лиц, утративших трудоспособность. Его увеличили с 2 361 до 2 595 гривен.

Справочно: Этот показатель стал базой для пересмотра минимальных и максимальных пенсий, а также ряда доплат и надбавок, размер которых напрямую зависит от прожиточного минимума.

Какая пенсия будет с 1 апреля?

Поэтому в апреле 2026 года минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем составит 2 595 гривен, объясняют в ПФУ. Речь идет о гражданах, достигших пенсионного возраста и выполнили требования по страховому стажу. Для женщин это не менее 30 лет, для мужчин – 35 лет.

В то же время для отдельной категории пенсионеров минимальная гарантированная выплата выше. В частности, неработающие лица в возрасте от 65 лет, которые имеют полный страховой стаж, не могут получать менее 40% минимальной заработной платы.

Обратите внимание! Поскольку с 1 января 2026 года минималку установили на уровне 8 647 гривен, такая пенсия составляет не менее 3 458,80 гривны.

Именно поэтому ответ на вопрос о минимальной пенсии в апреле зависит от того, о какой категории пенсионеров идет речь.

Если говорить об общем минимальном размере пенсии по возрасту, он составляет 2 595 гривен.

Если же речь идет о неработающих пенсионерах в возрасте 65+ с полным стажем, минимальная выплата для них выше – 3 458,80 гривны.

Отдельно стоит учитывать, что работающим пенсионерам часть повышений и доплат, привязанных к обновленным социальным стандартам, обычно учитывают уже после увольнения с работы.

Важно! Все перерасчеты, связанные с изменением бюджетных показателей с 1 января 2026 года, Пенсионный фонд проводил автоматически. То есть в апреле пенсионерам не нужно отдельно обращаться в ведомство.

