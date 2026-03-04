Кому пересчитают пенсионные выплаты?

Однако перерасчет касается и других категорий лиц, о чем пишет Пенсионный фонд Украины.

Читайте также Чтобы не остаться без пенсии: кому обязательно пройти видеоидентификацию и до какого числа

В этот перечень входят люди, которые получают пенсию:

по возрасту;

по инвалидности;

в случае потери кормильца;

по выслуге лет.

Но при наличии определенного страхового стажа (у мужчин это 35 лет, а у женщин – 30 лет), и в случае, если размер пенсии по возрасту с учетом доплаты до прожиточного минимума не превышает 40% минимальной заработной платы.

С 1 января 2026 года в Украине минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен в месяц (или 52 гривен в час). Поэтому пенсионерам, которые достигли 65 лет и имеют необходимый страховой стаж, выплачивают минимальную пенсию не менее 40% от минимальной зарплаты – 3 458,80 гривен.

В то же время об изменениях в возрастных доплатах к пенсии сообщает издание "На пенсии".

Пенсионеры 80 лет и старше (если они имеют не менее 25 лет стажа у мужчин и 20 лет у женщин), а также неработающие пенсионеры (от 65 лет при стаже 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) будут получать не менее 4 213 гривен вместо 3 758 гривен.

Пенсионеры, которым 70 лет и более, с полным страховым стажем будут получать ежемесячно не менее, чем 4 050 гривен вместо 3 613 гривен.

Пенсионеры до 70 лет с полным стажем имеют право на выплаты в размере не менее 3 725 гривен вместо 3 323 гривен.

Важно! Для лиц с меньшим страховым стажем – 3 406 гривен вместо 3 038 гривен.

Что украинцам знать об индексации пенсий?