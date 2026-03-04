Кому нужно пройти проверку по видео?

О том, как записаться на онлайн-идентификацию, говорится в сообщении ПФУ.

Смотрите также Помощь увеличили в 2 раза: сколько выплачивают на погребение в 2026 году

Пенсионеры и получатели страховых выплат, которые из-за войны находятся за пределами Украины или на оккупированных территориях, должны проходить физическую проверку. Процедура направлена на то, чтобы убедиться, получает ли выплаты человек, которому они предназначены.

Однако в Пенсионном фонде отмечают, что появляться лично в центры или отделения ПФУ – не обязательно. Сейчас достаточно записаться на видеоконференцию и пройти проверку онлайн.

Заметьте! Возможность идентифицироваться для дальнейшего получения пенсии есть до 31 декабря каждого года.

В то же время в ПФУ рассказали, что записаться на проверку и забронировать удобное время видеоконференции, можно через электронный портал фонда. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

зайти на страницу электронных услуг ПФУ;

выбрать вкладку "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи";

после того – заполнить анкету, где указать персональную информацию (серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона);

выбрать платформу для видеоконференции (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom);

при необходимости, в заявке можно указать, что вам нужна помощь ассистента или, например, переводчика жестового языка;

нажать кнопку "Подать заявление".

После того, как в ПФУ рассмотрят обращение на указанную электронную почту поступит сообщение с деталими видеоконференции. Там прописывают точное время и дату.

Что будет, если не пройти проверку?

Если же не пройти идентификацию вовремя – выплаты средств не отменят полностью, но приостановят. Об этом рассказал министр соцполитики Денис Улютин.

В частности он отметил, что пенсии всегда можно восстановить. Алгоритм действий неизменен – надо записаться на видеоконференцию и пройти ее.

По состоянию на 1 января 2026 года выплаты приостановили для 337 тысяч пенсионеров.

Как проходит онлайн-проверка?

Во время видеоконференции пенсионерам надо будет демонстрировать определенные документы, поэтому стоит подготовиться заранее.

Рядом надо иметь паспорт или ID-карту. Документ нужно показать на камеру и вслух назвать серию, номер, дату выдачи и орган, выдавший документ.

Также нужно будет показать пенсионное удостоверение и назвать его реквизиты и соответственно РНУКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).

В частности могут спросить о трудовой деятельности.

Что нужно знать о пенсии в 2026 году?

Чтобы рассчитать ориентировочный размер будущей выплаты следует учитывать не только приобретенный стаж, но и доход, который имел человек.

Так, для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 33 года стажа, а вычислить выплату поможет пенсионный калькулятор, который учитывает и доход, и стаж.

В то же время если стажа для выхода на заслуженный отдых не хватает – пенсионер сможет получать социальную выплату от государства.