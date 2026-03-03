Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас?

Для того чтобы пойти на пенсию, лицо должно приобрести определенное минимальное количество стажа, сообщает Пенсионный фонд.

Важно! Минимум зависит от возраста.

В этом году минимальные значения были откорректированы. Сейчас они составляют:

для выхода на заслуженный отдых в 60 лет, минимум – 33 года стажа;

в 63 года – 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет.

То есть, 45 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60 лет. Также, при расчетах учтем следующие факторы:

лицо имело доход 10 тысяч гривен;

выходит на пенсию на общих условиях.

При приведенных выше условиях, пенсионер сможет получить почти – 5,1 тысячи гривен.



Какая будет пенсия в 60 лет, если имеешь официальный стаж 45 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Для расчетов использовался пенсионный калькулятор.

Что еще важно знать будущим пенсионерам?