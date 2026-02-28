Ежегодная индексация пенсий в 2026 году снова изменит суммы выплат для миллионов украинцев, однако эффект от перерасчета будет довольно разным. Известно, что индексация в этом году будет иметь коэффициент 1,121.

Кто-то сможет получить заметную прибавку, учитывая большой размер пенсии, тогда как другие почти не почувствуют изменений или вообще не попадут под повышение. Дело в том, что несмотря на заявленную цель по сокращению разрыва между старыми и новыми пенсиями, сам механизм начисления надбавки вызывает вопросы.

24 Канал узнал, кто в этом году не получит желаемого повышения к пенсии, почему индексация не всегда работает как задумано и какую на самом деле пенсию должны получать пенсионеры в Украине для того, чтобы покрывать расходы на продукты, лекарства и другие потребности.

Какие категории пенсионеров не получат повышения в этом году?

На сайте Пенсионного фонда отмечают, что на 12,1% в 2026 году будут увеличивать военные пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Кроме того, меняются также размеры минимальных военных и чернобыльских пенсий на основании инвалидности, пенсии борцам за независимость за особые заслуги перед Украиной и пенсии государственным служащим и ученым.

Поэтому размер увеличения будет не меньше чем 100 гривен, но и не больше чем 2595 гривен.

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский отмечает для 24 Канала, что обычно под индексацию не подпадают пенсии пенсионеров, продолжающих работать несмотря на свой возраст, тех, кто вышли на пенсию недавно, и тех, кто получает максимальную пенсию.

Как объясняет Павловский, размер выплат для тех, кто вышел на пенсию недавно, не повышают из-за того, что при расчете общей суммы учитывалась уже более высокая средняя заработная плата, а значит, пенсия рассчитывалась на ее основе.

Андрей Павловский, эксперт по вопросам социальной политики Кроме того, есть еще исключение, которое касается социальной пенсии. Ее фактически тоже индексируют, ведь подтягивают к минимальному показателю, который устанавливают в бюджете.

Эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин в разговоре с 24 Каналом также заявил, что с нового года вырос прожиточный минимум, от которого зависит и размер пенсии.

Соответственно, минимальная пенсия выросла на 234 гривны. В случае с индексацией правительство не будет повышать такие пенсии еще раз.

Сергей Коробкин, эксперт по пенсионному законодательству Здесь надо понимать, что размер пенсии прежде всего зависит от зарплаты и стажа человека. То есть если человек выходит на пенсию, то происходит соотношение его зарплаты и средней зарплаты за три последних года по стране.

Соответственно, чем позже человек вышел на пенсию, тем больше будет средний показатель зарплаты по стране, а следовательно, выше пенсия.

Интересно, что в соответствии с принятым постановлением "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2026 году" для индексации страховых пенсий, которые не повышаются в соответствии с порядком, установлены отдельные коэффициенты:

пенсии, назначенные в 2021 и 2022 годах, – 1,061,

пенсии, назначенные в 2023 году, – 1,048,

пенсии, назначенные в 2024 году, – 1,036,

пенсии, назначенные в 2025 году, – 1,024.

Почему возникает социальная несправедливость?

Сергей Коробкин приводит пример, где у обоих лиц одинаковый стаж работы, но один человек вышел на пенсию 5 лет назад, а другой – в этом году.

В конечном итоге у них будут разные выплаты, хоть условия идентичны,

– объясняет эксперт.

Впрочем, Павловский добавляет, что социальная несправедливость возникает не только из-за того, что те, кто получает меньшую пенсию, получают и меньшую сумму индексации.

Это происходит еще и потому, что пенсионеры, которые работали дольше (следовательно, их стаж больше), будут считать несправедливым то, что надбавка к пенсии у всех одинаковая, учитывая то, что кто-то мог скрывать настоящий заработок и не платить ЕСВ.

А, как известно, пенсия напрямую зависит от уплаченного размера ЕСВ, который отчисляли в течение страхового стажа с зарплаты. Чем выше зарплата, тем больше ЕСВ, соответственно, тем больше пенсия,

– резюмирует господин Андрей.

Как рассчитывается индексация в Украине?

В Пенсионном фонде объясняют, что расчет коэффициента индексации происходит по утвержденной формуле, а именно К = (рост потребительских цен (РПЦ) + рост средней заработной платы (РСЗ)) x 50%/100% + 1.

Например, показатель роста потребительских цен в 2024 году был на уровне 12%, а показатель роста средней заработной платы – 11%.

Таким образом, коэффициент в 2025 году составил: (12% + 11%) x 50%/100% + 1 = 1,115 (11,5%).

Поэтому в прошлом году было принято решение о проведении индексации на уровне 11,5% для пенсий, назначенных в соответствии с законами Украины, а именно:

"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

"О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц";

"О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления";

"О статусе народного депутата Украины";

"О научной и научно-технической деятельности".

Минимальный размер повышения не мог быть менее 100 гривен, а максимальный – не мог превышать 1500 гривен.

Еще ранее министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин для "Украинского Радио" заявил, что с 1 марта индексация будет составлять 12,1%.

Впрочем, стоит помнить, что индексация повышает только основной размер пенсии, а не общую сумму со всеми доплатами.

Напоминаем! В 2021 году индексация была на уровне 11%, в 2022 году – на уровне 14%, а в 2023 году – 19,3%, а в 2024 году – всего 8%.

Почему возникает неравенство в пенсионных выплатах?

Павловский говорит, что, кроме того, что люди, которые получают фактически одинаковые зарплаты, будут иметь разные пенсии, если выйдут на заслуженный отдых в разные годы, тот, у кого выше пенсия, получает и большую сумму во время индексации.

Если у человека пенсия 3000 гривен, то повышение на 12% будет небольшим. Зато у тех, у кого пенсия 10 – 15 тысяч, те же 12% означают значительно большую доплату. Парадокс в том, что, чем больше ваша пенсия, тем больше индексация,

– заявляет эксперт.

Как добавляет Коробкин, индексация в принципе направлена на то, чтобы старые пенсии подтягивать к новым размерам, но механизм этот несовершенен до сих пор.

Ежегодно правительство издает постановление к индексации, где прописывается дополнительное условие. Ранее в первые годы, когда человек выходил на пенсию, сумму не пересматривали во время индексации, но в прошлом году решили повысить выплаты в зависимости от даты назначения пенсии. Это не классическое повышение на процент индексации, однако суммы все же выросли,

– говорит господин Сергей.

В то же время важно различать пенсию и соцпомощь. Соцпомощь не считается пенсией, а выплачивают ее в минимальном размере в соответствии с установленным прожиточного минимума для всех, кто потерял трудоспособность (касается лиц, которые не имеют страхового стажа, имеют инвалидность с детства и т.д.).

С 1 января 2026 года прожиточный минимум вырос с 2361 гривны до 2595 гривен. Это повышение на 234 гривны. Соответственно, логика заключается в том, что если эти выплаты уже повысили в начале года, то во время мартовской индексации их не изменят,

– объясняет Сергей Коробкин.

Минимальную пенсию пытаются дотягивать до определенных сумм в соответствии с возрастом пенсионера. Это прописано в постановлении об индексации.

Например, это люди в более старшем возрасте (для трех категорий, кому более 65 лет),

– резюмирует эксперт.

Будет ли индексация покрывать инфляцию в стране?

Экономист Ярослав Жалило в разговоре с 24 Каналом заявил, что перерасчет при индексации принимает во внимание общий показатель инфляции. В прошлом году этот показатель был довольно высоким.

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований. Впрочем, все зависит от структуры потребительской корзины каждого человека. Потому что корзина, которая используется для расчета индекса, является унифицированной. Соответственно, если взять людей с низким уровнем доходов, а это прежде всего пенсионеры, то для них структура этой корзины несколько иная, где большую долю занимают продукты питания.

Поэтому в структуре потребительских цен, цены на продовольствие в Украине как раз растут быстрее всего. Поэтому говорить о том, что увеличение пенсии полностью компенсирует подорожание продуктов питания и лекарств, видимо, не совсем правильно, говорит Жалило.

По подсчетам, если у человека пенсия 3500 гривен, то понятно, что 12% – это лишь 380 гривен,

– добавляет экономист.

Эксперт Сергей Коробкин приводит пример: согласно официальной статистике, инфляция в Украине замедлилась до 8% за прошлый год, свидетельствуют данные НБУ. А, как известно, индексация будет на уровне 12,1%, то есть вроде бы индексация должна перекрыть инфляцию.

Но реальная картина не такая. За последние годы минимальная пенсия и минимальная зарплата растут, но если сравнить цены несколько лет назад и сейчас, то этот рост выплат обесценивается,

– считает господин Сергей.

Несмотря на то что определенная часть пенсионеров в Украине могут получать пенсию в размере 10 тысяч гривен и более, половина из них получает до 5 тысяч гривен, а где-то 30% – только до 4 тысяч.

Важно! По словам Коробкина, еще раньше обсуждалось, что минимальная пенсия в Украине должна на сегодня составлять по крайней мере 6 тысяч гривен. Но в бюджете этот показатель заложен на уровне почти 2600 гривен.

Хватит ли Украине средств на индексацию?

Пенсии исчисляется из средств Пенсионного фонда, а в Фонд средства поступают в виде отчисления единого социального взноса от заработных плат, объясняет Жалило.

Рост номинальных заработных плат в прошлом году составлял до 30%. А коэффициент нагрузки на одного работника составляет до двух пенсионеров.

Кстати! Согласно макропрогнозу НБУ, по состоянию на июль 2025 года, средняя зарплата украинцев выросла на 19%.

Соответственно, если отчисления с зарплат увеличились пропорционально росту, то понятно, что в конечном подсчете получится ориентировочно 12%, которые будут начислять в Пенсионный фонд. Но это лишь приблизительные расчеты. Выглядит все так, будто фактически индексация пенсий отражает увеличение поступлений средств в ПФУ в виде ЕСВ,

– подсчитал господин Ярослав.

А тот размер дефицита ПФУ, который нужно профинансировать в этом году из госбюджета, пока уже учтен.

Напоминаем, что на 2026 год доходы бюджета ПФУ определены в сумме 1,26 триллиона гривен, говорится на сайте Фонда.

– 1 триллион – это доходы на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

– почти 64 миллиарда гривен – доходы на страхование в связи с потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве;

– в то же время средства на соцвыплаты, которые осуществляет ПФУ, установлены на уровне 197,6 миллиарда гривен.

Павловский добавляет, что индексация и обеспечение социального сектора Украины зависит от финансовых возможностей страны.

Надо понимать, что все налоги, сборы, которые внутри страны, идут на обеспечение обороны и безопасности страны. А вот социальная сфера финансируется за счет внешних поступлений, в первую очередь от ЕС,

– добавляет эксперт.

Кроме того, если поступление внешней помощи будет приостановлено по той или иной причине, то проблема возникнет не только с индексацией, но и со всеми соцвыплатами.