Почему украинцам пересчитывают пенсии снова?

Обычно такие мизерные надбавки к пенсии получали украинцы, с момента выхода которых на заслуженный отдых прошло всего три года, пишет OBOZ.UA.

В итоге из-за неполной индексации такие пенсионеры могли потерять почти треть от стоимости своей пенсии за этот период.

Конечно, многих людей такая ситуация не устраивала. Поэтому один из пенсионеров подал иск в Верховный Суд Украины и выиграл. Суд постановил еще в 2025 году, что ограниченный перерасчет выплат для людей, которые только недавно вышли на пенсию, является незаконным.

Адвокаты пенсионера, выигравшего дело, тогда предположили, что суды низших инстанций начнут принимать аналогичные решения.

Сейчас, как отмечает издание, так и происходит.

Ежемесячно суды принимают около 4 тысяч решений, касающихся индексации. Чаще всего эти решения в пользу пенсионеров,

– говорится в материале.

Например, только 15 апреля этого года Днепропетровский окружной административный суд стал на сторону пенсионера. Он удовлетворил иск мужчины и приказал Пенсионному фонду провести полную индексацию его выплат.

В то же время правительство не приняло во внимание решение Верховного Суда и не изменило правила проведения индексации для пенсионеров, которые только 3 года как оформили выплаты. Однако любой из них может обратиться в суд, если считает, что перерасчет пенсии был неверным.

Важно! Однако не все пенсионеры по возрасту могут судиться за право пересмотра индексации. Лишь десятки тысяч из 8 миллионов людей обращаются в суд, ведь просто не имеют денег на адвокатов.

Какой была индексация пенсий в 2026 году?

С 1 марта 2026 года в Украине провели индексацию пенсий. Повышение выплат должно было частично компенсировать инфляцию и рост средних зарплат.

В этом году коэффициент индексации составил 1,121,, как отмечается в правительственном постановлении №236 от 25 февраля 2026 года. Это означает, что пенсии повысили на 12,1%

Однако сумма повышения в каждом случае была разной, зависимости от стажа, заработной платы, назначенных выплат. К тому же индексация применялась не ко всей сумме пенсии, а к ее расчетной части.

Для обеспечения индексации пенсии ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии,

– отметили в ПФУ.

В среднем по Украине доплата составила около 649 гривен.

Однако части пенсионеров мартовский перерасчет пенсий не коснулся:

тех, кто продолжает работать несмотря на возраст;

тех, кто вышел на пенсию недавно;

и пенсионеров с максимальной пенсией.

Важно! Не почувствовали в марте индексацию и люди, которые получают социальную пенсию. Как рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по вопросам соцполитики Андрей Павловский, ее фактически тоже повышают с начала года, поскольку подтягивают к минимальному показателю, который устанавливают в бюджете. Поэтому дважды в год уже не поднимают.

Что еще надо знать о перерасчете пенсии?

Индексация пенсий касается не только украинцев, которые получают выплаты по возрасту. Перерасчет также распространяется на военных пенсионеров, людей, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, а также граждан с инвалидностью, связанной с аварией на Чернобыльской АЭС, и других категорий.

Отдельный этап перерасчета состоялся с 1 апреля для пенсионеров, которые продолжают работать. Во время обновления размера выплат учли дополнительно приобретенный страховой стаж.

В то же время перерасчет не осуществляется для тех, у кого с даты назначения пенсии или последнего ее пересмотра еще не прошло двух лет.