Какую помощь смогут получить украинцы в марте?

Прогнозы свидетельствуют, что в центральных областях начало паводков ожидается уже с конца марта, о чем говорится в соцсетях Юлии Свириденко.

Читайте также Охватит почти все виды пенсий: как украинцам проиндексируют выплаты в марте

Она отметила, что потенциальная опасность – прежде всего для этих регионов. Но сложнее ситуация может быть в Карпатском регионе и в Одесской области.

Во всех областях работают ситуационные центры. Обеспечен постоянный обмен информацией между ОВА и ГСЧС, а также круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки,

– отметила Свириденко.

Также правительство готовит механизм поддержки людей и общин в случае сильных подтоплений. В частности создается Комиссия:

по ликвидации последствий;

помощи пострадавшим;

выплаты денежной помощи, в частности на оздоровление детей;

дополнительной поддержки уязвимых групп.

Обратите внимание! Украинское правительство поручило ГСЧС и главам ОВА сформировать резервы необходимой техники, горючего и оборудования для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий.

Какую еще выплату могут получить украинцы?

В частности, в феврале правительство приняло решение об учреждении ежегодной Премии Кабинета Министров Украины для работников энергетической отрасли. Об этом говорится на Правительственном портале.

Решение предусматривает ежегодное присуждение до 50 премий. Размер – 200 тысяч гривен каждая.

Финансирование будет происходить за счет госбюджета. Сама премия должна стать ежегодной государственной наградой за профессионализм и самоотверженный труд в энергетической отрасли.

К чему еще готовится Украина?