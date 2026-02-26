Какую помощь смогут получить украинцы в марте?
Прогнозы свидетельствуют, что в центральных областях начало паводков ожидается уже с конца марта, о чем говорится в соцсетях Юлии Свириденко.
Она отметила, что потенциальная опасность – прежде всего для этих регионов. Но сложнее ситуация может быть в Карпатском регионе и в Одесской области.
Во всех областях работают ситуационные центры. Обеспечен постоянный обмен информацией между ОВА и ГСЧС, а также круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки,
– отметила Свириденко.
Также правительство готовит механизм поддержки людей и общин в случае сильных подтоплений. В частности создается Комиссия:
- по ликвидации последствий;
- помощи пострадавшим;
- выплаты денежной помощи, в частности на оздоровление детей;
- дополнительной поддержки уязвимых групп.
Обратите внимание! Украинское правительство поручило ГСЧС и главам ОВА сформировать резервы необходимой техники, горючего и оборудования для оперативного реагирования и ликвидации возможных последствий.
Какую еще выплату могут получить украинцы?
В частности, в феврале правительство приняло решение об учреждении ежегодной Премии Кабинета Министров Украины для работников энергетической отрасли. Об этом говорится на Правительственном портале.
Решение предусматривает ежегодное присуждение до 50 премий. Размер – 200 тысяч гривен каждая.
Финансирование будет происходить за счет госбюджета. Сама премия должна стать ежегодной государственной наградой за профессионализм и самоотверженный труд в энергетической отрасли.
К чему еще готовится Украина?
- Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону. Соответствующий план на следующий сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне.
- Правительство стремится реализовать План энергетической устойчивости областей. Каждый регион должен выполнить определенные задачи, чтобы быть готовыми к следующей зиме.