Как Украина готовится к следующему отопительному сезону?
В частности премьер-министр Украины провела совещание с Минразвития, Минэнерго, руководителями ОВА и представителями энергетических компаний по реализации Плана энергетической устойчивости областей, о чем говорится в социальных сетях Юлии Свириденко.
У нас нет иллюзий – враг продолжит бить по энергетике даже с наступлением тепла. Поэтому уже сейчас готовим четкие планы устойчивости на уровне каждого региона, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения и готовность общин к следующей зиме.
Сейчас ключевые элементы плана содержат следующие пункты:
- защита объектов критической инфраструктуры;
- развитие распределенной генерации;
- альтернативные источники питания для критической инфраструктуры;
- распределенная тепловая генерация.
По результатам совещания Юлия Свириденко поручила всем структурам разработать и подать региональные планы энергетической устойчивости с четкими шагами их реализации.
В частности каждая область должна:
- определить перечень объектов критической инфраструктуры, требующих первоочередной защиты, а также автономного питания;
- составить пошаговый план со сроками его выполнения до начала отопительного сезона;
- объявить потребность в оборудовании и финансировании;
- определить необходимые ресурсы для реализации Плана.
Обратите внимание! Следующая задача – это синхронизация региональных планов с возможностями государства, чтобы обеспечить их своевременную реализацию.
Напомним, что опыт этой зимы должен помочь подготовить решение по перестройке и обновлению энергетического обеспечения общин. Об этом ранее сообщал Владимир Зеленский.
Соответствующий план на следующий отопительный сезон будет рассмотрен и утвержден на общегосударственном уровне, а каждый город и община, которые не допустили "внутренних катастроф" имеют опыт, который должен учитываться в масштабе страны.
Что еще следует знать о следующем отопительном сезоне?
- В ДТЭК сделали подсчет – восстановление поврежденной генерации будет стоить 300 миллионов евро. В то же время собственные ресурсы компании не могут покрыть все потребности для ремонтных работ на энергообъектах.
- ДТЭК должен найти половину средств – 150 миллионов евро. Тогда удастся восстановить 4 тысячи мегаватт мощностей, чтобы пройти отопительный сезон в 2026 – 2027 годах.