Сколько средств не хватает?

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, передает "Интерфакс-Украина".

По его совам, собственные ресурсы компании не могут покрыть все потребности для выполнения ремонтных работ на энергообъектах до следующей зимы.

Сейчас ДТЭК необходимо дополнительно найти половину средств, то есть 150 миллионов евро.

Половину этой суммы мы уже обеспечили из собственных ресурсов. Теперь мы обращаемся к коллегам и партнерам с просьбой закрыть остальные – примерно 150 миллионов евро, чтобы восстановить 4 тысячи мегаватт мощностей,

– отметил Тимченко.

Он добавил, что этой мощности хватит, чтобы пройти отопительный сезон в Украине в 2026 – 2027 годах.

Тимченко объяснил, что сейчас самый быстрый способ подготовиться к следующей зиме является восстановление поврежденных Россией ТЭС и ТЭЦ. Ремонты теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, мол, требуют меньше инвестиций.

Однако есть главное условие – средства для этого нужны как можно быстреее.

Мы знаем, как это сделать. Но заказ на оборудование нужно размещать уже сейчас,

– подчеркнул гендиректор.

Важно! Как сообщил Тимченко, дедлайн может наступить уже в июне. К тому времени надо найти средства на восстановление поврежденной генерации и разработать четкий план работ, чтобы успеть подключить оборудование до холодов.

Как страдают объекты ДТЭК?

К слову объекты ДТЭК постоянно попадают под российские обстрелы. Только сегодня, 17 февраля, пострадала энергетическая инфраструктура Одесской области.

У ДТЭК рассказали, что разрушения в результате ночных обстрелов врага чрезвычайно серьезные. Чтобы отремонтировать и вернуть оборудование в работоспособное состояние энергетикам понадобится длительное время.

Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки. Первоочередная задача – вернуть электричество объектам критической инфраструктуры,

– добавили в компании.

Заметим! В ночь на 7 февраля Россия осуществила массированную атаку на теплоэлектростанции ДТЭК. Тогда это привело к отключениям света в разных областях Украины

Сколько атак уже осуществила Россия?