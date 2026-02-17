Скільки коштів не вистачає?

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, передає "Інтерфакс-Україна".

За його совами, власні ресурси компанії не можуть покрити всі потреби для виконання ремонтних робіт на енергооб'єктах до наступної зими.

Наразі ДТЕК необхідно додатково знайти половину коштів, тобто 150 мільйонів євро.

Половину цієї суми ми вже забезпечили з власних ресурсів. Тепер ми звертаємося до колег і партнерів із проханням закрити решту – приблизно 150 мільйонів євро, щоб відновити 4 тисячі мегават потужностей,

– зазначив Тімченко.

Він додав, що цієї потужності вистачить, щоб пройти опалювальний сезон в Україні у 2026 – 2027 роках.

Тимченко пояснив, що наразі найшвидший спосіб підготуватися до наступної зими – це відновлення пошкоджених Росією ТЕС та ТЕЦ. Ремонти теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей, мовляв, потребують менше інвестицій.

Однак є головна умова – кошти для робіт потрібні якнайшвидше.

Ми знаємо, як це зробити. Але замовлення на обладнання потрібно розміщувати вже зараз,

– наголосив гендиректор.

Важливо! Як повідомив Тімченко, дедлайн може настати вже у червні. До того часу треба знайти кошти на відновлення пошкодженої генерації та розробити чіткий план робіт, щоб встигнути підключити обладнання до холодів.

Як страждають об'єкти ДТЕК?

До слова об'єкти ДТЕК постійно потрапляють під російські обстріли. Лише сьогодні, 17 лютого, постраждала енергетична інфраструктура Одещини.

У ДТЕК розповіли, що руйнування внаслідок нічних обстрілів ворога надзвичайно серйозні. Щоб відремонтувати та повернути обладнання у працездатний стан енергетикам знадобиться тривалий час.

Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури,

– додали в компанії.

Зауважимо! У ніч на 7 лютого Росія здійснила масовану атаку на теплоелектростанції ДТЕК. Тоді це призвело до відключень світла у різних областях України

Скільки атак вже здійснила Росія?