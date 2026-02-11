Про це повідомили у компанії ДТЕК.
В яких умовах нині працюють українські енергетики?
У компанії повідомили, що через сильні морози транспорт часто не може дістатись до пошкоджених об'єктів, тож енергетикам доводиться йти пішки. У таких умовах навіть звичайна зміна стає значно важчою. Мороз намерзає на форму та спорядження, цим самим робить роботу фізично виснажливою.
У ДТЕК наголосили, що попри холод та постійну загрозу обстрілів, енергетики продовжують працювати, аби забезпечити стабільне електропостачання споживачам.
Форма енергетиків під час роботи у морози / Фото ДТЕК
Росіяни гатять по енергетиці: що відомо?
10 лютого на Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня через складну ситуацію в енергетиці після російських атак. Місцева влада звернеться до Кабміну щодо включення регіону до державного проєкту СвітлоДім для отримання фінансової підтримки.
За словами Зеленського, найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається на Сумщині, Харківщині й Полтавщині, а також у Кривому Розі.
10 лютого російські війська завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. Внаслідок атаки значних руйнувань зазнали об'єкти енергетики.