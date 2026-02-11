Про це повідомили у компанії ДТЕК.

В яких умовах нині працюють українські енергетики?

У компанії повідомили, що через сильні морози транспорт часто не може дістатись до пошкоджених об'єктів, тож енергетикам доводиться йти пішки. У таких умовах навіть звичайна зміна стає значно важчою. Мороз намерзає на форму та спорядження, цим самим робить роботу фізично виснажливою.

У ДТЕК наголосили, що попри холод та постійну загрозу обстрілів, енергетики продовжують працювати, аби забезпечити стабільне електропостачання споживачам.



Форма енергетиків під час роботи у морози / Фото ДТЕК

Росіяни гатять по енергетиці: що відомо?