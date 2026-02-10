Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У вівторок, 10 лютого, відбулось засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. За словами Синєгубова, там ухвалили низку рішень щодо ситуації в енергетиці області.
У вівторок, 10 лютого, на Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Рішення ухвалили на тлі складної ситуації в енергетиці після російських атак.
