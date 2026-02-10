До того ж, як заявив президент України, є проблеми з реагуванням місцевої влади на довготривалі відключення.

Де ситуація зі світлом найскладніша?

Як повідомив Зеленський, на селекторі обговорювали звіти, зокрема, із Сумщини, Харківщини й Полтавщини. Там, за даними президента, наразі ситуація з електропостачанням найскладніша.

Не в усіх громадах проблеми вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки,

– додав Зеленський.

Схожа ситуація на Дніпропетровщині, зокрема у Кривому Розі. Президент України звернув увагу на "часто запізнілу" реакцію місцевої влади на тривалі знеструмлення в регіоні.

За словами Зеленського, тривають додаткові заходи підтримки й у частині громад на Одещині. Допомогу там надають людям у будинках з електроопаленням. Президент наголосив, що місцева влада має надати чіткі рішення щодо забезпечення кожного такого будинку.

Окремо президент наголосив на необхідності швидшого реагування Повітряних сил ЗСУ для захисту Харківщини та інших прикордонних областей. Йдеться про протидію ворожим "Шахедам". За словами Зеленського, країна не має часу на зволікання.

МВС України доповіло по отриманню від партнерів додаткового обладнання, а саме генераторів, які поповнять резерви для оперативного реагування,

– резюмував Зеленський.

Яка ситуація в енергетиці зараз?