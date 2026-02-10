Чим допомагає Укренерго?

Про те, яку допомогу роздає українцям енергетична компанія, йдеться у повідомленні Укренерго.

В компанії кажуть, що попри темряву й холод, які ворог приніс в наші домівки, найкраща відповідь – єдність та взаємодопомога українців. Тому компанія хоче допомогти ще чимось, окрім ремонтних бригад, які працюють цілодобово на повернення світла в домівки.

Ми хочемо бути впевнені, що в оселях людей, яким найбільше потрібна допомога, стає тепліше і безпечніше,

– зазначали в енергетичній компанії.

Так, Укренерго долучається до програми державної підтримки для найбільш вразливих категорій населення. Йдеться про "Пакунки тепла", які отримають майже 10 тисяч українців у регіонах із найгіршою енергетичною ситуацією.

Це цільова одноразова допомога для маломобільних громадян, людей у складних життєвих обставинах та одиноких пенсіонерів, які постраждали через руйнування енергетичної інфраструктури після російських обстрілів,

– пояснили в компанії.

У пакунках речі, які допоможуть зігрітися, залишатися на зв'язку, зарядити медичні пристрої. Загалом – усе, щоб легше пройти тяжку зиму. Відповідно до рішення уряду, пакунки направлять в регіони, де інфраструктура енерго- й теплопостачання постраждали від російських атак найбільше.

Що є в "Пакунках тепла"?

Начальник Дарницької РДА, Олександр Ковтунов, раніше повідомив, що кожний "Пакунок тепла" має перелік таких речей:

зимовий спальник;

павербанк;

ліхтарики із запасом батарейок;

термос на 1 літр;

теплі зимові шкарпетки;

свічки;

сірники;

флікер.

Важливо! Допомога – адресна. Соцпрацівники самостійно доставлять пакунки тим людям, які їх потребують.

До того ж пакунки зібрані "з розумом". Тут не символічний набір лише зі свічок та сірників, а все, щоб можна було закрити потреби в надзвичайній енергоситуації.

Де вже отримали допомогу?

Перевага надається регіонам, які найбільше постраждали. Тож раніше Юлія Свириденко підтвердила, що в Києві та області "Пакунки тепла" отримали понад 30 тисяч людей.

Водночас якщо говорити щодо Києва – допомоги найбільше потребують у Деснянському, Дарницькому та Дніпровському районах. Це Лівий берег столиці, який страждає ледь не за кожної атаки ворога.

Володимир Зеленський підтвердив це і зазначив, що обсяг "Пакунків тепла" сягне 40 тисяч. Тобто найближчим часом допомогу отримають ще 10 тисяч людей.

Що відомо про ситуацію в енергетиці?

Останні атаки ворога були спрямовані не лише на конкретні енергооб'єкти, а й на те, щоб унеможливити балансування в енергосистемі та можливість її відновлення.

Раніше повідомлялося, що ситуація в Києві залишається складною. Навіть з покращенням погодних умов та потеплінням, кияни можуть не очікувати більшу кількість світла.

Причина – прямі удари по енергооб'єктах, а також по станціях перерозподілу електроенергії.