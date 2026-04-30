Що буде з економікою у 2026 році?

Про те, наскільки швидко зростатиме ВВП цьогоріч та що буде протягом наступних років, йдеться у повідомленні НБУ.

Як повідомляють у пресслужбі регулятора, після засідання з питань монетарної політики 30 квітня, НБУ ухвалив рішення залишити облікову ставку незмінною. Показник буде на рівні 15%.

Зокрема у Нацбанку прокоментували ситуацію 2026 року. Як зазначається, в Україні очікують на стриману економічну активність. Хоча протягом 2027 – 2028 років зростання економіки має пришвидшитись.

Через удари по енергетиці та логістиці, холодну зиму – на початку 2026 року економіка сповільнилась. Також вплинули затримки фінансової підтримки під партнерів.

Економічна активність дещо пожвавилася в міру скорочення енергодефіцитів навесні, однак загалом у I кварталі зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, сповільнилося до 0,2% рік до року,

– йдеться у повідомленні.

Так, потрібно враховувати гірші результати I кварталу, складнощі в енергосистемі й накопичення економічних наслідків від війни в Ірані. Попри те, що частину з цього вдасться надолужити за найближчі місяці, НБУ все ж погіршує прогноз зростання ВВП на 2026 рік до 1.3%.

Зауважте! Попередній прогноз, який НБУ встановлював у січні 2026 року, передбачав зростання ВВП на рівні 1,8%.

У Нацбанку наголошують, що за нормалізації умов для української економіки та з меншою світовою напруженістю (ситуація в Ірані) ВВП почне зростати. Так, у 2027 – 2028 роках очікуваний показник становить 2,8% – 3,7%.

Що відомо про відновлення економіки України?

Як пише Укрінформ, на Форумі ділового партнерства США – Україна "Шлях від війни до відновлення" обговорили відбудову та розвиток української економіки після війни.

Організатором є компанія Morgan Lewis & Bockius LLP, а метою заходу стали дослідження щодо партнерства з Україною. Саме підтримка партнерів могла б допомогти та зробити економіку сильнішою.

Українська економіка жива. Вона активна. У багатьох аспектах – навіть динамічна,

– зазначив Том Меллор.

Партнер компанії-організаторів також додав, що в Україні, окрім природних ресурсів, доволі високий рівень інноваційності у сферах оборони та кібербезпеки.

На думку спікера, "Україна – це можливість" і вже зараз потрібно подбати про післявоєнне відновлення. Зокрема Меллор наголосив про можливості для України. Якщо отримати доступ до ринку ЄС, де понад 450 мільйонів споживачів, відкриються нові економічні та геополітичні вигоди.

Водночас як зазначав Ігор Терехов для Укрінформу, Україні варто переглянути підхід до економіки, адже війна все змінила.

По суті, саме реіндустріалізація може стати двигуном майбутнього економічного зростання України. У такому випадку відновлення промислових потужностей і створення нових виробництв – це і є реальний зміст відбудови. Промисловість створює робочі місця не лише на заводах, а й у суміжних галузях, забезпечує високу додану вартість, є містоутворюючим сектором економіки та виступає замовником для енергетики, транспорту і зв'язку,

– наголошував Терехов.

Міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад також зазначив, що реіндустріалізація має стати невідворотною точкою. Тобто Україні потрібно побудувати сучасну економіку, де всі сфери працюють як єдина система. Так, на думку Терехова, вдасться забезпечити незалежність та самостійно забезпечувати майбутнє країни.

Що відомо про облікову ставку та її вплив на економіку?

У 2026 році інфляція може сягнути 9,4%. Такий прогноз НБУ сформував на основі наслідків війни в Ірані та енергетичної ситуації в Україні. Хоча більш втішними є прогнози на наступні 2 роки. У 2027 році інфляція має уповільнитись до 6,5%. А ось метою НБУ на 2028 рік є показник у 5%.

Водночас у коментарі для 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв прокоментував рішення НБУ від 30 квітня про облікову ставку у 15%. Експерт зазначає, що так Нацбанк прагне стабілізувати ситуацію.

Однак за попереднім прогнозом Замотаєва, НБУ мали б збільшити облікову ставку до 15,5 – 16%. Це було важливо для реакції на наслідки в енергетиці після складної зими 2025 – 2026 років. Також це могло б врахувати наслідки війни на Близькому Сході, які зачепили й Україну, – через завищені ціни на пальне.