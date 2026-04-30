Що відомо про інфляцію в Україні у 2026 році?

Про те, які чинники впливають на рівень показника, йдеться в повідомленні Нацбанку.

Під час засідання 30 квітня НБУ залишив облікову ставку на рівні 15%. Як зазначають у пресслужбі, Нацбанк контролюватиме ситуацію і в разі потреби застосує додаткові заходи, щоб стримувати інфляційний тиск. Головною метою залишається сповільнити ріст показника та сприяти наближенню інфляції до 5%.

У першому кварталі 2026 року, а саме – у березні, інфляція прискорила ріст до 7,9%. Базова інфляція (тут не враховують різкі коливання цін на продукти, які контролює держава, наприклад, вартість пального) – до 7,1%. Такі значення перевищують прогнозовані дані за січневим інфляційним звітом НБУ.

Зауважте! З червня 2025 року інфляція стрімко сповільнювалася. Але в січні 2026 року пришвидшила ріст. Подальше зростання пов'язане з ситуацією в енергетиці після російських атак і здорожчанням пального на тлі війни в Ірані. Серед причин також зростання зарплат за швидшими темпами, ніж очікувалось, та ефект від послаблення курсу гривні раніше.

У найближчі місяці інфляція буде на поточному рівні. Однак у другому півріччі та до кінця 2026 року показник може зрости до 9,4%.

Здорожчання пального відображатиметься в інфляції як напряму, так і через вторинні ефекти, що позначатимуться на динаміці цін різних товарів і послуг з певним часовим лагом,

– пояснюють в НБУ.

Також там наголошують, що ключовою умовою для зростання інфляції нині є подорожчання енергоресурсів та відповідний тиск через це на виробництва.

Досягнути показника в 5% вдасться у 2028 році. За прогнозом Нацбанку, протягом 2027 року інфляція стабілізується та буде знижуватись. На кінець року сповільнення має сягнути 6,5%. Можливим це стане завдяки:

рівновазі на ринку пального;

зниженню зовнішнього цінового тиску;

нарощуванню врожаїв;

поліпшенню ситуації в енергетиці;

заходам монетарної політики Нацбанку.

Від чого залежить рівень інфляції?

Показник реагує передусім на ситуацію в Україні та наслідки обстрілів на енергетику. Як пояснюють в НБУ, атаки на критично важливу інфраструктуру спричинили перебої в енергопостачанні. Відповідно це вплинуло на бізнес, для якого значно зросли витрати. Наслідок – інфляційний тиск на всі сфери.

Як ризики війни, що посилюють вплив на зростання цін, виокремлюють можливі додаткові розтрати бюджету на оборону та відбудову, зміни в обсягах міжнародної підтримки та погіршення ситуації на ринку праці через міграцію.

Суттєвий вплив також має війна на Близькому Сході, а відповідно – підвищення цін на пальне в Україні.

Ми зараз бачимо, що зниження цін сповільнилося. Більше того, криза, що продовжується – вона свідчить про те, що може бути рух і в іншу сторону. Хоча, я би так би сказав, що такий тренд на зниження зараз вичерпався, тому що невизначеність в Ормузькій протоці продовжується. Тому, якщо і буде зростання, то воно буде знову ж таки контрольованим,

– пояснив Андрій Закревський.

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України для каналу "Ми-Україна" також зазначив, що найбільше на ситуацію зараз впливають події в Ормузькій протоці.

Натомість як зазначають в НБУ, тривала війна в Ірані може спричини більший інфляційний тиск. І проблема не лише у вартості пального. Війна дасть змогу Росії продовжувати заробляти на нафті та отримувати додаткове фінансування на війну в Україні.

Хоча з урахуванням підтримки від ЄС та залученості партнерів до українських питань, є шанс на позитивний сценарій. Також попри "фонову" складну ситуацію в НБУ акцентують, що сподіваються на втілення масштабних проєктів з інвестицій "у міру зниження безпекових ризиків, пришвидшення реформ та євроінтеграції".

Що буде з депозитами українців?

Як розповів для 24 Каналу Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку", рішення НБУ про збереження облікової ставки у 15% спрямоване на внутрішню стабілізацію ринку.

На думку експерта, цим рішенням Нацбанк сигналізує про збереження поточних умов для депозитів у національній валюті. Водночас для вкладників буде можливість уникнути тривалого "заморожування" коштів за прийнятними відсотковими винагородами.

Водночас за попереднім прогнозом Замотаєва, НБУ мали б збільшити облікову ставку до 15,5 – 16%. З урахуванням наслідків в енергетиці та підвищення цін на пальне, експерт розповідав, що регулятор може скоригувати дію монетарних інструментів.