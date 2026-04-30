Чи змінив Нацбанк облікову ставку?

Її залишили на поточному рівні у 15% річних. Про це повідомив голова регулятора Андрій Пишний під час брифінгу, рішення набуде чинності з 1 травня.

Мета такого рішення – підтримати привабливість гривневих інструментів і стабільність валютного ринку, а також контролювати інфляційні процеси на тлі значної геополітичної невизначеності.

Андрій Пишний Голова Національного банку Належний рівень монетарних умов сприятиме поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5% на горизонті політики.

Однак у разі посилення ризиків цінового тиску Нацбанк готовий застосувати додаткові заходи стримування. Щоправда, за оцінками регулятора, у квітні зростання інфляції тривало, і найближчими місяцями вона залишатиметься біля поточного рівня, але пришвидшиться у другому півріччі – до близько 9,4% наприкінці року, передусім через подорожчання енергоресурсів.

Нацбанк також погіршив прогноз щодо зростання ВВП у 2026 році – до 1,3%, однак уже у 2027 – 2028 роках показник має скласти 2,8 – 3,7%.

Окрім того, Пишний наголосив – зовнішня допомога дасть змогу фінансувати дефіцит бюджету та підтримувати міжнародні резерви на високому рівні.

До слова, рішення щодо облікової ставки та інших монетарних інструментів правління ухвалює 8 разів на рік. Частина з них базується на оновленому макроекономічному прогнозі, а решта – на оцінці поточних ризиків і нових економічних даних. За потреби Нацбанк навіть може скликати позачергові засідання.

Якою була облікова ставка раніше?

Нагадаємо, 29 січня вперше за півтора року в Україні цей показник знизили – з 15,5% (які трималися з березня 2025 року) до 15%. Цикл пом'якшення процентної політики розпочали через стійке зниження інфляційного тиску й зменшення ризиків, пов'язаних із зовнішнім фінансуванням.

Однак уже за підсумками лютого інфляція прискорилася. Незабаром розпочалася військова операція США проти Ірану, ціни на нафту злетіли, а Угорщина влаштувала "блокаду" кредиту ЄС на 90 мільярдів доларів. На тлі цих обставин 19 березня Нацбанк вирішив залишити облікову ставку без змін.

Що облікова ставка міняє для українців?

Облікова ставка – це один із ключових інструментів монетарної політики. Йдеться про відсоток, під який державний регулятор кредитує банки, що впливає на кредити й депозити для населення й бізнесу, а також на рівень інфляції.

Раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий пояснив стратегічне значення збереження високих ставок. Це заохочує громадян вкладати кошти у гривневі інструменти, тож активність на готівковому ринку може знижуватися. Натомість надмірний попит на іноземну валюту тисне на гривню та може провокувати її ослаблення.