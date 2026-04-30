У який областях можна отримати фінансову допомогу?

Про те, хто з українців може розраховувати на додаткові гроші та за якими програмами, пише EnableMe Ukraine.

У різних регіонах України передбачені виплати за регіональними програмами підтримки. Важливо, що їх фінансують благодійні організації та міжнародні фонди. Для деяких видів виплата становить майже 11 тисяч гривень. І це на одну особу.

Така допомога може суттєво вплинути на становище людини. Зазначається, що регіональну допомогу можна отримувати разом з іншими державними виплатами. Станом на 2026 рік загальна кількість програм підтримки в Україні – понад 20.

Чернігівська область

Тут допомогу надає міжнародна організація Acted. Йдеться про окремі громади області.

Протягом 6 місяців можна отримати 10 800 гривень. Тобто щомісячно виплачують по 1 800 гривень на особу.

Перевагу надають багатодітним сім'ям; одиноким батькам; вагітним жінкам; людям, які мають інвалідність; людям з хронічними захворюваннями; літнім людям, у віці від 60 років.

Гроші перераховують на картку (IBAN). Також можна отримати виплату через Укрпошту, на картку Ощадбанку, ПриватБанку.

Щоб зареєструватися – потрібно телефонувати на номери:

+38 (067) 131 10 02;

+38 (063) 453 57 10;

+38 (095) 285 29 84.

Полтавська область

У регіоні можна отримати допомогу від двох організацій. Одна з них – оренда житла на термін до 6 місяців. Програма діє для ВПО (якщо звернулися до 30 днів після переїзду), людей з інвалідністю та сімей з дітьми. Такий вид підтримки оплатить "Карітас Полтава".

Зокрема можна отримати одноразову виплату від UNICEF – до 400 доларів для сімей з дітьми до 18 років, які постраждали від обстрілу.

Щоб оформити підтримку – потрібно звертатись до органів соцзахисту, місцевої громади.

Миколаївська область

"Карітас Миколаїв" виплачує 10 800 гривень для ВПО з прифронтових територій. А також для людей, які мають інвалідність чи хронічні захворювання.

Звертатись – у будні з 9:30 до 16:30 за адресою Спаська, 60б.

Дніпропетровська область

У "Карітас Кам'янське" можна оформити виплату 10 800 гривень для домогосподарств, де дохід на особу – 8 422 гривні. Подати заявку можна через онлайн-форму.

Також можна отримати підтримку в Покровській громаді. Благодійний фонд "Право на захист" надає 10 800 гривень за 6 місяців (1 800 гривень на людину щомісячно). Щоб отримати виплату – звертатись за телефоном 0 800 750 104.

Одеська область

Тут регулярно доступні певні види підтримки, але "хвилями". Для більшості громад, щоб оформити підтримку – потрібно особисто звертатись у ЦНАП, до органів соцзахисту. Варіанти програм підтримки:

"Карітас Одеса" – до 10 800 гривень, оплата оренди, гуманітарка допомога;

UNHCR – до 10 800 гривень для ВПО;

NRC – багатоцільова допомога;

WFP – виплати 1 200 – 3 000 гривень щомісячно;

Червоний Хрест – одноразова допомога.

Що відомо про соцвиплати від держави для різних областей?

Раніше у повідомленні Мінсоцполітики зазначалося, що уряд затвердив постанову про розподіл коштів для підтримки цивільного населення під час війни.

Так, виплату в 6,5 тисячі гривень зможуть отримати діти з інвалідністю підгрупи А у прифронтових областях:

Чернігівській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Харківській;

Херсонській;

Миколаївській;

Одеській;

Сумській;

Запорізькій.

Допомога може бути використана на будь-які потреби, пов’язані з підготовкою до зимового періоду, які визначає сім’я, і не обмежується конкретними видами товарів. Передбачається, що в межах програми допомогу буде надано близько 9 тисячам дітей,

– пояснював Денис Улютін, міністр соцполітики.

Відомо, що допомогу виплачують одному з законних представників дитини. Кошти перераховуватимуть автоматично на той рахунок, на який раніше надходили інші виплати.

Що ще потрібно знати про соцдопомогу від держави?

Уряд виділяє кошти на підтримку вразливих категорій та виплачує їм певні види грошового забезпечення. Однак у державі дбають і про інші пільги. Наприклад, для осіб з III групою інвалідності, що працюють, є можливість отримати від держави додатково: щорічну відпустку на 2 дні довшу від звичної – 26 днів. Також, як пільга для категорії, можливе надання за бажанням відпустки без збереження зарплати – до 30 календарних днів на рік.

Водночас пенсіонери мають право на надбавки до щомісячних виплат за віком. Отримати виплату можна, якщо він пенсіонера від 70 років. Суми такої підтримки варіюються від 300 до 570 гривень на місяць.

Також в Україні розширили можливості для отримання виплат у 2 600 гривень щомісячно для тих пенсіонерів, які проживали в радіаційно забруднених зонах після аварії на ЧАЕС. Головна умова – підтвердження факту проживання у відповідній місцевості. Однак процес нині спрощують, щоб пенсіонери могли отримувати виплати за рішенням комісії, навіть коли запис у паспорті про проживання біля Чорнобиля не зберігся.