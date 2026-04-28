Хто може втратити пенсії?

На це особа має лише 10 днів, про що наголосили у ПФУ Волинської області.

Для того, аби виплати нараховувалися правильно, потрібно протягом 10 днів повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни:

паспорта чи прізвища;

контактних даних;

банківських реквізитів;

місця роботи або відкриття чи навпаки – припинення – підприємницької діяльності.

Зробити це можна різними способами. Людина може вибрати зручний для себе:

через електронний кабінет особисто у відділенні будь-якого сервісного центру ПФУ; поштою, надіславши всі необхідні документи рекомендованим листом; через роботодавця (якщо зміни стосуються саме змін у роботі).

Якщо не повідомити про зміни вчасно – може виникнути переплата, яку доведеться повернути,

– йдеться у тексті.

Зокрема у Пенсійному фонді Черкаської області пояснили всі нюанси. Річ у тім, що інформація щодо прізвища та ідентифікаційного коду потрібно фонду для коректного заповнення документів.

Чому ж необхідні дані щодо адреси проживання? Згідно з інформацією, електронна пенсійна справа людини має зберігатися за місцем проживання пенсіонера.

Щодо інформації про працевлаштування та звільнення з роботи, закриття ФОПу тощо – від цього залежить розмір пенсійної виплати.

Важливо! Надмірно нараховані кошти доведеться повертати або добровільно, або шляхом стягнення Пенсійним фондом, або навіть у судовому порядку.

Що ще слід знати пенсіонерам в Україні?

Іноді українцям вигідно докупити страховий стаж. Наприклад, якщо людині не вистачає "зовсім трохи" для виходу на пенсію.

Експерт наголошує: перед купівлею варто прорахувати доцільність такої витрати. Зокрема важливо зважити всі обставини.

Водночас спрощена формула обчислення пенсії – це стаж, який помножений на зарплату. Але завжди потрібно знати індивідуальний коефіцієнт зарплати людини й середню зарплату по країні за три попередні роки.